Платформа Hadal обеспечит контроль сетевых инфраструктур для пользователей «Ред ОС 8»

Компания «Ред Софт» сообщила об успешной проверке совместимости операционной системы «Ред ОС» с платформой цифровых двойников сети Hadal. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную совместную работу.

Цифровой двойник сети Hadal позволяет снизить риски простоя бизнеса и существенно повысить надежность и предсказуемость работы сложных сетевых инфраструктур. Hadal — это единственный способ контролировать сеть с математической точностью. За продуктом стоит команда ученых из МФТИ и экспертов с более чем 30-летним опытом создания, внедрения и поддержки систем мониторинга, информационной безопасности и оркестрации сетевых сервисов в инфраструктурах крупнейших корпораций и операторов связи РФ.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории РФ. «Ред ОС 8» является свежим релизом компании.

Дмитрий Ларин, руководитель R&D в «Hadal Project», отметил: «Надежная операционная система — основа эффективной работы цифрового двойника сети Hadal. Совместимость с «Ред ОС» открывает новые возможности для наших заказчиков и усиливает технологическую устойчивость решений на территории РФ. Мы искренне благодарны команде «Ред Софт» за открытую позицию, профессионализм и заинтересованность в совместной разработке. Такое партнерство придает дополнительную уверенность в будущем развитии отечественных цифровых технологий».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт», сказал: «Цифровые двойники критической инфраструктуры важны для энергетики, телекоммуникаций, банков и других отраслей. Мы рады, что цифровой двойник сети Hadal теперь работает на «Ред ОС». Это укрепляет технологическую независимость России, так как отечественная инфраструктура должна использовать российские решения. Благодарим Hadal за интеграцию».

Успешный опыт интеграции операционной системы «Ред ОС» с платформой Hadal открывает для заказчиков, которые осуществляют взаимодействие с объектами КИИ, новые перспективы по построению современной интеллектуально управляемой сетевой инфраструктуры, способной быстро и с минимальными затратами адаптироваться к растущим требованиям бизнеса.