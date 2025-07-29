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«Инферит ОС» запускает открытое бета-тестирование операционной системы «МСВСфера 10»

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) приглашает всех желающих принять участие в тестировании новой версии собственной ОС — «МСВСфера 10». Испытать бета-версию операционной системы и оставить отзыв можно до 29 октября. По итогам тестирования состоится онлайн-встреча с архитектором по интеграции «МСВСфера» и одним из создателей Black Cat Linux Леонидом Кантером, где участники смогут задать свои вопросы.

Открытое бета-тестирование — возможность для ИТ-специалистов одними из первых ознакомиться с новым продуктом и внести вклад в его развитие. Например, это шанс «испытать» новую версию «МСВСфера» для разработчиков, которые хотят адаптировать свои приложения под российскую ОС и протестировать их совместимость. А для системных администраторов — вызов: проверить бета-версию на стабильность, безопасность и функциональность в разных корпоративных сценариях.

Как принять участие: скачать дистрибутив и дополнительные материалы по операционной системе на официальном сайте «МСВСфера» в разделе «Загрузки»; протестировать операционную систему в любом удобном формате; заполнить отчет о найденных ошибках и предложить улучшения через специальную форму на официальном сайте в разделе «Новости»; получить приглашение на онлайн-встречу по итогам бета-тестирования.

На онлайн-встрече по итогам тестирования архитектор по интеграции «МСВСфера» Леонид Кантер расскажет, какие доработки будут включены в дорожную карту ОС на основе обратной связи и ответит на вопросы ИТ-энтузиастов.

ОС «МСВСфера» — операционная система общего назначения для рабочих станций и серверов. Она разработана на ядре Linux и является альтернативой зарубежным пользовательским ОС (Windows, macOS) и системам класса Enterprise Linux.

«Мы убеждены, что будущее отечественного софта создается совместными усилиями: только вовлекая профессиональное сообщество — разработчиков и энтузиастов — можно построить по-настоящему конкурентоспособную операционную систему, которая удовлетворит требования к современной ИТ-инфраструктуре во всех секторах экономики, включая государственный», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

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