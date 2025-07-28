ГК X-Com поддержит создание инновационных студенческих стартапов

ГК X-Com предоставит инфраструктуру, консультантов и экспертов для создания, развития и экспертной оценки стартап-проектов программы «Акселератор КИУ - 2025». Программа запущена на базе «Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова» и нацелена на развитие программ поддержки студентов по всей России и в частности, в Республике Татарстан. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

В случае успешной реализации стартап-проектов ГК X-Com предоставит лучшим командам ресурсную базу, а также заключит соглашения о пилотировании, стажировках, трудоустройстве и возможно, об инвестировании. Кроме того, один из основателей ГК X-Com, Владимир Коровин, планирует принять участие в программе в качестве эксперта.

«ГК X-Com планирует вырасти за ближайшие пять лет вырасти кратно, и тесная работа со стартапами является частью этой амбициозной стратегии. В частности, мы планируем активно инвестировать и развивать российские стартапы в области высоких технологий. Тем временем, университетская среда – одна из наиболее благоприятных для выращивания новых идей, и мы рады поделиться экспертизой и опытом», – сказал Владимир Коровин, советник ГД по инвестициям и инновациям, ГК X-Com.

«Мы заинтересованы в создании в рамках программы «Акселератор КИУ - 2025» инновационных стартап-проектов, направленных на решение актуальных задач, стоящих перед нашей организацией и другими организациями и предприятиями – нашими партнерами в Республике Татарстан и в целом», – сказал Андрей Машенин, сооснователь ГК X-Com.

«Наш вуз всегда был нацелен на инновации и развитие человеческого потенциала, воплощение новых идей. Сейчас КИУ является ведущим инновационным научно-образовательным комплексом, а акселерационная программа «Акселератор КИУ -2025», которую планируется провести в сентябре-декабре 2025 г., в случае победы в конкурсном отборе акселерационных программ вузов России, будет уже четвертой программой КИУ в рамках федеральных проектов, курируемых Министерством науки и высшего образования России и Министерством экономического развития России. Этот факт подтверждает соответствие программы высоким стандартам федерального проекта «Технологии», – сказал Тимур Крамин, руководитель программы «Акселератор КИУ - 2025», проректор по корпоративному управлению Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова.