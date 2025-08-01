ВТБ предложил конкурентам вместе создать банковский аналог «1С», но все отказались

ВТБ предлагал конкурентам создать консорциум для разработки единой Автоматизированной банковской системы, необходимой для выполнения требований Центробанка. Сторонний разработчик, выбранный ВТБ, не мог реализовать поставленную задачу, в итоге ВТБ пришлось создавать АБС самостоятельно при участии его бывшей «дочки» «Т1».

Как ВТБ предлагал создавать консорциум банков для разработки АБС

Банк ВТБ попытался предложить своим конкурентам совместно создать единую автоматизированную систему (АБС). Об этом на конференции «Нота-День» рассказал старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

АБС нужна для выполнения требований Центробанка в части учетной политики. По словам Безбогова, АБС это своего рода аналог решений «1С» для банковской сферы. Поскольку требования одинаковы для всех банков, логично было бы делать такую систему вместе, но конкуренты ВТБ отказались, сетовал Безбогов.

Тогда ВТБ решил обратиться к услугам некой компании. Однако она не смогла справится с поставленной задачей, продолжает Безбогов. В результате ВТБ пришлось создавать АБС собственными силами. При этом в России всего два банка, которым под силу решение такой задачи, заявил вице-президент ВТБ. Кто является вторым банком из двух, Безбогов не сказал, но скорее всего, речь о Сбербанке.

Объединение шести АБС в одну и неудачный опыт сотрудничества с ЦФТ

Пресс-служба ВТБ не раскрыла CNews, какой именно поставщик не смог справиться с задачей создания АБС. Но зампред ВТБ Вадим Кулик в интервью газете «Ведомости» в 2024 г. рассказывал подробности создания АБС. По его словам, в 2019 г. у ВТБ в связи с присоединениями к другим банкам оказалось сразу шесть различных АБС.

Фотобанк Фотодженика ВТБ пришлось самостоятельно создавать Автоматизированную банковскую систему после того как конкуренты не стали сотрудничать

Такая ситуация вела к длительному процессу разработки и выведения на рынок (Time To Market) АБС, их низкой надежности и всякой стоимости любой доработки. Поэтому одной из основных задач стало приведено «многосердия банковских систем в некую единую сердечно-сосудистую систему».

Данная задача к 2022 г. была практически выполнена - на тот момент ВТБ выбрал в качестве базового решения продукт от компании «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). «Мы основательно доработали его под себя, удалили из ландшафта все шесть старых АБС, группа перевела все процессы в единый контур, - рассказывал Кулик. Но используемое банком решения ЦТБ было построено на базе решения американской Oracle и его использование стало невозможным.

«ЦФТ, как и другие производители отечественных АБС, не смог предложить решение, обеспечивающее приемлемый уровень на доступном отечественном оборудовании и системном ПО», - рассказал Кулик. Поэтому ВТБ стал создавать свою собственную АБС. Система должна за сутки создавать около 5 млн транзакций, а в процессе - 5 тыс. транзакции.

Как позднее сообщали в ВТБ, базой для банковских процессов в организации стала «Финплатформа Т1», созданная холдингом «Т1» (ранее принадлежал ВТБ). По состоянию на начало 2025 г., на основе «Финплатформы» строилось большинство технологических информационных систем банка, включая отнесенные к значимым объектам критической информационной инфраструктуры компоненты АБС, отвечающие за обслуживание платежей и переводов. До конца 2025 г. ВТБ планирует перенести на «Финплатформу» всю остальную функциональность АБС.

Позиции Сбербанка и Ассоциации российских банков

Представители Сбербанка сообщили CNews, что банк полностью мигрировал на собственную платформу Platform V. На базе которой реализовал полный перечень продуктовых фабрик, автоматизирующих полный комплекс банковских операций

Как рассказал CNews председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов, у банков есть опыт создания собственных АБС - зачастую они используют гибрид между собственной и «покупной системой».

«Что касается вопроса создания банками консорциума для разработки ИТ-продуктов - не только АБС, но и продуктов в сфере инфобеза - то такой вопрос не раз поднимался, - Но, во-первых, банкам сложно договориться из-за своих специфичных требований. Во-вторых. для создания единой АБС нужно организовать фирму, и встают вопрос с правами доступа, персональными данными и т.д.».

Эти задачи решаются, но данные обстоятельства усложняют задачу, сетует Скворцов. При это АРБ поддерживает создание банками упомянутого консорциума.

Со своей стороны, Сергей Безбогов привел пример проекта, в котором была успешно реализована кооперация различных сторон - это хранилище данных от ВТБ. Здесь участвовали компании «Т1», «Аренадата», «Астра», «Бифорком», Yadro и др. В результате был достигнут эффект синергии, и стороны перешли на новый уровень взаимодействия, говорит Безбогов.