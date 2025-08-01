Треть компаний в России продолжают работать на софте Microsoft, Oracle и Jira

Почти треть российских компаний продолжают применять иностранные решения для управления проектами, такие как продукты американских Microsoft, Oracle и Jira от австралийской Atlassian. Как советуют эксперты, для полного ИТ-импортозамещения требуется улучшение интеграции между российскими ИТ-продуктами.

Зарубежный софт все еще используют

Примерно треть российских компаний продолжают применять иностранные решения для управления проектами, такие как продукты американских Microsoft, Oracle и Jira от австралийской Atlassian, пишут «Ведомости».

Софт для управления проектами — это набор приложений, предназначенных для планирования задач, организации бизнес-процессов и обеспечения совместной работы. Обычно такие ИТ-решения применяются для повышения эффективности командной работы на предприятиях в различных отраслях, таких как строительство, образование, производство и других.

Несмотря на рост рынка отечественного программного обеспечения (ПО), заказчики пока не отказываются от иностранных решений и предпочитают использовать сразу оба: и работающий зарубежный продукт, и новый отечественный. В частности, 10-15% крупных компаний, которые импортозаместились, продолжают использовать иностранное ПО, так как оно в этом классе систем остается признанным стандартом, а кредит доверия к отечественным решениям еще находится на стадии формирования.

По данным из исследования компании — разработчике ПО Naumen, параллельно с этим растет выручка российских производителей таких решений: их доля на рынке в 2024 г. поднялась до 4,4 млрд руб. при совокупном объеме сегмента в 6 млрд руб. В 2023 г. рынок российских решений составил 3,3 млрд руб. при совокупном объеме рынка в 5,4 млрд руб.

На рынке России в области управления проектами выделяются такие ИТ-решения, как Naumen, Directum, SimpleOne и «Битрикс24», которые особенно популярны в государственном секторе и среди российских компаний, связанных с критической информационной инфраструктурой (КИИ), поясняет замдиректора по производству MD Audit (ГК Softline) Евгений Лощаков.

Выбор заказчиков

Согласно исследованию Naumen, 28% крупных компаний продолжают работать с иностранным ПО, а 25% еще не внедрили никакие системы и находятся на стадии планирования. В общей сложности 53% крупных предприятий не используют российские ИТ-решения. Продукты отечественных вендоров применяют 35% компаний, а 12% разрабатывают собственные ИТ-системы. В опросе участвовали 50 компаний крупного бизнеса с выручкой от 2 млрд руб., их средняя выручка составила 360 млрд руб.

Крупнейшую долю рынка ИТ-систем управления проектами в 2024 г. занимают комплексные системы — 3 млрд руб. (50%). По данным аналитиков Naumen, такие решения особенно популярны в госсекторе и крупных компаниях с развитой бизнес-архитектурой. После ухода Microsoft Project российские ИТ-продукты заняли три четверти этого сегмента, отметил представитель компании.

Второе место по объему рынка в 2024 г. занимают таск-трекеры — 2,4 млрд руб. (41%), популярные среди малого и среднего бизнеса. До 2022 г. в этом сегменте лидировала Atlassian (Jira, Trello), но теперь российские решения занимают 74% рынка.

Сегмент отраслевых решений в российском ПО остается наименее развитым, его доля в 2024 г. составляет не более 9% (600 млн руб.). Это обусловлено отсутствием полноценной замены Oracle Primavera. Рынок в этой нише не достиг уровня 2021 г. после ухода западных вендоров.

В 2025 г., по оценкам Naumen, доля российских решений может превысить 81%, достигнув 5,4 млрд руб. при общем объеме рынка 6,6 млрд руб. Основными драйверами роста, по мнению экспертов компании, остаются политика ИТ-импортозамещения в России и увеличение спроса на проектное управление. Представитель Naumen отметил, что прогноз роста российских ИТ-решений составлен консервативно т.е. ниже уровня 2024 г. из-за неблагоприятных макроэкономических условий.

Согласно исследованию «Руссофта» за июль 2025 г., совокупный оборот российских софтверных компаний в 2024 г. вырос на 24% до 2,46 трлн руб. В 2023 г. прирост составил 19,4%. Продажи корпоративного ПО в 2024 г. увеличились на 28% до 1,94 трлн руб., но темпы роста оказались ниже прогнозов «Руссофта», ожидавших 30–33%.

Импортодополнение вместо замещения

Импортозамещение — это не просто замена отдельных ИТ-решений, а комплексная работа по созданию устойчивой и интегрированной ИТ-среды, подчеркивает генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» (входит в «Ростелеком») Арсен Благов. Он отметил, что ранее для организации процессов разработки и сопровождения ПО чаще всего использовалась Jira — удобное и универсальное ИТ-решение. 1 августа 2025 г. выбор ИТ-инструментов кажется шире, но они не всегда совместимы друг с другом для создания полноценного автоматизированной цепочки процессов т.е. DevOps-конвейера. Главная сложность заключается в том, что российские решения пока редко формируют связную экосистему, считает Благов. По его словам, это часто качественные, но разрозненные ИТ-продукты, каждый из которых решает отдельную задачу, но плохо интегрируется с другими. Еще одна проблема, отметил эксперт, в том, что даже при наличии ИТ-решений интеграторы нередко умеют внедрять их только локально, а не как единую ИТ-систему.

Некоторые компании продолжают использовать зарубежные решения, такие как Jira и Confluence, отмечает коммерческий директор платформы «Сфера» (входит в Т1) Василий Саутин. Это связано, в частности, с отсутствием законодательного запрета на применение иностранного ПО для организаций, не входящих в КИИ, считает он. В таких случаях компании либо покупают лицензии через дружественные страны, либо прибегают к неофициальным способам доступа к этим ИТ-инструментам, поясняет эксперт.

Как считает директор по развитию web- и ИИ-технологий Artezio (входит в ГК «Ланит») Сергей Матусевич, параллельное использование ПО разных вендоров в августе 2025 г. является нормой, а не исключением. «Практически все крупные компании в России выбирают именно этот подход», — отмечает Матусевич. По его словам, никто не хочет рисковать ключевыми проектами, экспериментируя с новыми ИТ-системами. Обычно российские офисы переходят на отечественное ПО, тогда как зарубежные подразделения продолжают использовать привычные решения. Второй вариант — проектное разделение: новые проекты запускаются на российских ИТ-системах, а долгосрочные, с накопленной историей и отлаженными процессами, остаются на прежних ИТ-платформах. Третий сценарий — функциональное разделение: планирование и отчетность переносятся в российские ИТ-системы для соблюдения требований регуляторов, а управление задачами остается в Jira, к которой привыкли команды, пояснил эксперт.