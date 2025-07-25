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I-SYS и Axoft заключили дистрибуторское соглашение

Компания I-SYS, обладающая 24-летним опытом работы на рынке информационных технологий, сообщает о начале стратегического сотрудничества с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft. Об этом CNews сообщили представителиI-SYS.

Это партнерство направлено на расширение возможностей и улучшение доступа к решениям I-SYS для организаций различных секторов бизнеса. Компания Axoft, один из лидеров в области ИТ-дистрибуции, будет продвигать платформу DocTrix и цифрового помощника «Матрешка» среди своих партнеров и их заказчиков, что позволит повысить эффективность бизнес-процессов компаний и упростить разработку программных решений.

Экосистема DocTrix — это платформа и готовые решения для автоматизации бизнес-процессов любой сложности без привлечения дорогостоящих разработчиков. DocTrix включает в себя дополнительные модули – СЭД, ServiceDesk, Digital HR, корпоративный портал, систему адаптации сотрудников – и является, по данным вендора, полноценной заменой Microsoft SharePoint. Платформа создана при содействии РФРИТ, входит в реестр российского ПО и является резидентом инновационного центра «Сколково».

Цифровой помощник «Матрешка» — точка доступа к информации и сервисам компании. Решение экономит до 40% рабочего времени сотрудников, в 2 раза ускоряет поиск необходимой служебной информации и на 30% разгружает ИT- и HR-службы от обработки повторяющихся запросов.

«Мы рады объявить о нашем сотрудничестве с Axoft, — отметил Аркадий Золотовицкий, директор I-SYS. – Это партнерство открывает новые горизонты для наших решений и позволит нам предоставить российским компаниям еще больше возможностей для цифровой трансформации. Мы уверены, что вместе с Axoft сможем достичь значительных успехов на российском рынке ИТ».

«Мы всегда стремимся предлагать нашим партнерам и их заказчикам лучшие решения. Продукты I-SYS соответствуют этому принципу, и мы уверены, что успешное использование возможностей платформы DocTrix поможет российским компаниям оптимизировать свои бизнес-процессы», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

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