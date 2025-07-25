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Deckhouse Prom++ внесена в реестр российского ПО

Бесплатная система мониторинга Deckhouse Prom++, разработанная компанией «Флант», официально включена в Единый реестр российского ПО (№28605).

Deckhouse Prom++ — Open Source-система от команды Deckhouse, представляющая собой собственную переработанную версию популярной системы мониторинга Prometheus. Разработчики переписали ключевые компоненты, благодаря чему потребление памяти снизилось до 10 раз по сравнению с классическим Prometheus. Продукт уже используется в более чем 600 кластерах в составе Deckhouse Kubernetes Platform, обрабатывая в среднем 10 млн активных метрик на кластер.

Deckhouse Prom++ полностью совместим с Prometheus по API, языку запросов и формату хранения данных. Prom++ подходит для сбора метрик из различных источников: Kubernetes-кластеров, виртуальных машин, физических серверов и других инфраструктур — без изменений в настройках.

«Очень важно отметить, что Deckhouse Prom++ — это уже проверенное решение, которое приносит реальную пользу не только пользователям Deckhouse Kubernetes Platform. Мы уже получили положительную обратную связь от несколько компаний, которые успешно заменили Prometheus на Prom++ в своих системах мониторинга. Если говорить кратко, то эти компании в восторге, что появилась возможность существенно сэкономить ресурсы, приложив минимум усилий. При этом у всех желающих есть возможность использовать наше решение без необходимости приобретать лицензии и без боязни вендорлока, так как исходные коды открыты. А добавление продукта в реестр ПО, существенно облегчит жизнь компаниям, у которых есть требования по использованию отечественного программного обеспечения.», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Исходный код Deckhouse Prom++ доступен под лицензией Apache 2.0 — он размещён на российской платформе и зеркале GitHub. Deckhouse Prom++ можно легко установить в любой Kubernetes-кластер, заменив стандартный Prometheus. При этом все дашборды, правила алертинга и экспортеры продолжат работать без изменений.

Запись о внесении Prom++ в реестр отечественного ПО произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 июня 2025 по протоколу заседания экспертного совета от 10 июня 2025 №420пр.

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