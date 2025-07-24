VK обновила и выложила в открытый доступ нейросеть для обработки разговорного русского языка

VK выложила в открытый доступ модель RuModernBERT для обработки естественного русского языка. Она понимает длинные тексты целиком, без разбиения на фрагменты и работает локально, без внешних API, что снижает нагрузку на инфраструктуру. Инженеры могут использовать ее для задач в области обработки текста, в том числе для извлечения информации, анализа тональности, поиска и ранжирования в приложениях и сервисах. Модель может понять сложный или длинный запрос пользователя, например, в поисковой строке и найдет наиболее релевантную информацию, видео, товары или документы. Об этом CNews сообщили представители VK.

RuModernBERT была обучена на 2 трлн токенов данных на русском, английском языках и коде с максимальной длиной контекста до 8,192 токенов. Для всех этапов обучения были использованы разные источники данных, в том числе книги, статьи, посты и комментарии в социальных сетях, что позволяет адаптировать ее для работы с современным текстом и учитывать разговорную речь.

RuModernBERT доступна в нескольких версиях: на 150 млн параметров и облегченная модель на 35 млн параметров. Это позволит инженерам выбирать вариант, отвечающий их задачам. Также обновлены две дополнительные версии модели: USER и USER2. Они помогают инженерам лучше группировать и находить похожую информацию. В версии USER2 есть специальная технология, которая позволяет сократить объем данных почти без потери точности.

Благодаря современной архитектуре RuModernBERT работает быстрее аналогов: обучение и развертывание на конечных устройствах на 10–20%, обработка данных — в два-три раза быстрее на длинных контекстах по сравнению с ModernBERT. При оценке на валидационном датасете модель RuModernBERT показала лучшие результаты в области обработки естественного русского языка, чем существующие аналоги. Модель уже внедрена в продукты и сервисы VK, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей.