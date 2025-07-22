Подтверждена совместимость корпоративной системы VideoGrace и операционной системы «Ред ОС 8»

Компании-разработчики «ИВС» и «Ред Софт» завершили серию испытаний продуктов VideoGrace на совместимость с операционной системой «Ред ОС 8». Оба продукта, VideoGrace Client и VideoGrace Server, успешно прошли проверку, подтвердив стабильную работу и полную интеграцию с отечественной платформой. Успешное завершение совместных испытаний подтверждено двусторонним сертификатом, а результаты зафиксированы в протоколе. Интеграция решений способствует развитию отечественной отрасли в сфере построения корпоративной инфраструктуры.

VideoGrace — это программное решение для проведения видеоконференций через локальную сеть и интернет. Система состоит из серверной части и клиентских приложений.

VideoGrace Server как серверная часть системы предназначена для организации и управления инфраструктурой видеосвязи. Ключевыми аспектами проверки стали работа веб-панели администратора, стабильность обработки множества клиентских подключений, а также надежность проведения групповых видеоконференций.

VideoGrace Client, будучи клиентским приложением, разработан для конечных пользователей и отличается упрощенной процедурой установки. В процессе испытаний основное внимание сосредоточили на совместимости с различными устройствами ввода-вывода (камерами, микрофонами, аудиосистемами), скорость регистрации учетных записей и стабильности соединения с серверной частью.

Оба решения продемонстрировали полную совместимость с различными редакциями «Ред ОС», включая 7.3 и 8 версии, как в стандартных, так и в сертифицированных вариантах исполнения.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. «Ред ОС» включена в реестр российского программного обеспечения. Сертифицирована ФСТЭК России.

«Подтверждение совместимости VideoGrace с нашей операционной системой знаменует новый этап в развитии российского ИТ-рынка. Это наглядная демонстрация, как совместными усилиями российские разработчики создают полноценные, конкурентоспособные решения. «Ред ОС» как надежная и безопасная платформа в сочетании с профессиональными средствами видеокоммуникации VideoGrace создают мощный технологический тандем, который будет востребован в корпоративном и государственном секторах», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

«Наше сотрудничество с «Ред Софт» давно налажено на практике. Ещё для версии 7.3 мы получили сертификат совместимости, а теперь подтвердили его и для «Ред ОС 8». Это гарантирует пользователям плавный переход на новую платформу без сложных миграций. В связке VideoGrace и «Ред ОС» предприятия получают надёжную и эффективную видеосвязь — именно то, что нужно государственным и корпоративным заказчикам», — отметил Антон Головков, директор «ИВС».

Интеграция «Ред ОС 8» и VideoGrace открывает новые возможности для бизнеса и государственных структур, обеспечивая безопасность, производительность и независимость от зарубежного ПО.