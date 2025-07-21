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«Электрорешения» и «Аэро» создали аналитическую data-платформу на базе Yandex Cloud

Российский производитель электрооборудования, компания «Электрорешения», представитель бренда EKF, совместно с провайдером e-com & data-решений «Аэро» реализовал проект по созданию корпоративного хранилища данных на сервисов платформы данных Yandex Cloud. В результате проекта компания получила фундамент для единой системы аналитики с качественными данными. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Проект стартовал с аудита текущего состояния и выявления зон роста. Приоритетными задачами были: консолидация данных из S3-хранилища, «» и Excel-файлов, настройка инкрементального обновления и внедрение документации с единой бизнес-логикой. Решением стала гибкая и масштабируемая data-платформа, развернутая в Yandex Cloud на базе Managed Service for PostgreSQL, ClickHouse, Apache Airflow.

За девять месяцев команда «Аэро» реализовала хранилище, систему контроля качества данных с алертами, две витрины данных с отчетностью и no-code-сервис для загрузки Excel-файлов. Точность созданных командой «Аэро» отчетов достигает 99,4%, а время реакции на сбои составляет до 1 часа.

Компания «Электрорешения» сформировала собственный центр компетенций и data-культуры и получила основу для аналитики, автоматизации работы с данными и роста эффективности бизнеса.

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