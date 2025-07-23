Российский SAP нам не нужен. ИТ-шники против создания национальной ERP. Опрос

Отечественный бизнес выступил против разработки национальной ERP-системы на замену решений ушедшей из России немецкой SAP. Компании отмечают, что в стране уже есть необходимые разработки, и что создание еще одной такой системы – это лишняя трата госденег на дублирующую систему.

Обойдемся без национализации

Российские компании внезапно выступили против инициативы властей по созданию новой отечественной ERP-системы, которой будет присвоен статус национальной. Она будет продвигаться как замена решений немецкой компании SAP, бежавшей из России в 2022 г. Как пишет РБК, бизнес совершенно не видит в ней смысла ввиду уже имеющихся на рынке соответствующих решений.

Идея по созданию такой системы принадлежит Минцифры. Оно, несмотря на существование российской и очень популярной «1С:ERP», в июле 2025 г поручило до 30 сентября 2025 г. разработать предложения «о составе участников и регламенте работы консорциума для разработки национального ERP», пишет издание.

Важно подчеркнуть, что двигаться в этом направлении российские власти стали с легкой руки основного бенефициара «Севергрупп» Алексея Мордашова. По информации РБК, в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 2025 (ЦИПР), он посетовал, что его группа по-прежнему не в силах подобрать для себя российскую ERP-систему, которая бы полностью заменила продукцию SAP.

© rafapress / Фотобанк Фотодженика В России уже есть много замен ERP-продуктам SAP. Видимо, потребовалась еще одна

С критикой идеи Минцифры выступила Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Высказывания против предложения Минцифры прозвучали в ходе заседания правления Ассоциации, следует из его протокола. В состав этого правления в настоящее время входят президент группы «Ланит» Филипп Генс, основатель и владелец компании «1С» Борис Нуралиев, генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев и ряд других крупных бизнесменом, напрямую связанных с российской ИТ-сферой.

Экономика должна быть экономной

ERP – это Enterprise Resource Planning, то есть система планирования ресурсов предприятия. Используется как крупным бизнесом, так и небольшими компаниями для контроля всех сфер деятельности. Самый известный российский продукт такого класса – это «1С:ERP», а на мировом рынке основным конкурентом «1С» в этом сегменте является SAP.

SAP долгое время развивала свое присутствие в России, но в 2022 г. поддержала антироссийские санкции и покинула страну, оставив многочисленных клиентов без техподдержки.

Презитент АПКИТ Николай Комлев сообщил изданию, что правление Ассоциации пришло к выводу о нецелесообразности траты госбюджета на разработку национальной ERP, поскольку на рынке уже есть достойные отечественные решения. Также члены правления уверены, что эта инициатива идет вразрез с предложением Правительства России от 2023 г. о внедрении механизма «рынок в обмен на инвестиции». Этот механизм подразумевает инвестиции компаний в доработку имеющегося у них ПО в обмен на более простые процедуры госзакупок.

По оценке Комлева, к середине 2025 г по меньшей мере 70-75% российских компаний использовали российские ERP-системы. На первом месте по популярности – решения «1С» (около 80% рынка). Оставшиеся 20% делят компании «Галактика» («Галактика ERP»), «Констист» («Турбо ERP»), «Бизнес Технологии»» (Global ERP) и другие участники рынка.

Работа кипит

В Минцифры не стали уверять, что развитие инициативы остановлено на фоне критики ИТ-отрасли. Напротив, сейчас полным ходом идет формирование состава участников нового консорциума по разработке национальной ERP-системы, сообщили РБК представители министерства.

«Говоря о консорциуме, мы имеем в виду крупных заказчиков, ориентированных на внедрение российских разработок, представленных в составе профильного Центра компетенций разработки (ЦКР). Консорциум должен аккумулировать стоп-факторы перехода компаний на российские ERP, найти путь их преодоления и сказать, чем тут может помочь государство», – отметили представители Минцифры.

Отметим также, в начале 2024 г. выходцы из российского представительства SAP объявили о намерении разработать полноценные аналоги CRM- и ERP-системам этой компании. Проекты планировалось довести до состояния минимально жизнеспособного продукта приблизительно за год.



