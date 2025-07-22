Российский производитель ТВ получил иск на десятки миллионов

К крупному российскому производителю телевизоров «Квант» ИТ-дистрибутор «Треолан» предъявил иск на 68,5 млн руб. Это далеко не единственная претензия к компании, дела у которой идут из рук вон плохо после отказа сотрудничать с ней китайских TCL и Xiaomi.



Дело о возврате займа

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск к ООО «Квант» и ООО «Квант-сервис» (юрлица контрактного производителя телевизоров ГК «Квант») 68,5 млн руб., выяснил «Коммерсант». Разбирательство назначено на 7 октября 2025 г.

С претензией в суд обратился ИТ-дистрибутор «Треолан». В указанную сумму оценены задолженность по возврату займа в размере $ 500 тыс., проценты по нему и неустойка.

ООО «Квант» зарегистрировано в Зеленограде в 2016 г. 100% компании напрямую и через ООО «Квант–Сервис» принадлежат Михаилу Етонову. Производственные площадки «Кванта» расположены в Воронеже и в Зеленограде.

Российские телевизоры не пользуются популярностью

На протяжении многих лет «Квант» выпускал телевизоры для очень крупных и популярных брендов, но в последние годы он начал стремительно терять клиентов. В 2024 г. китайская компания TCL, чья продукция весьма востребована в России, отказалась поставлять «Кванту» комплектующие для сборки ее телевизоров. Ранее абсолютно аналогично поступила не менее популярная в России китайская компания Xiaomi.

В апреле 2025 г. «Квант» полностью свернул производство российских телевизоров Irbis. Оно было остановлено по причине крайне низкого спроса — россияне предпочитают покупать ТВ более известных брендов, по большей части иностранных.

«Квант» Завод «Квант» выпускал телевизоры популярных брендов, но теперь может стать банкротом

По итогам 2024 г. «Квант» получил чистую прибыль 3,3 млн руб. и выручку 4,9 млрд руб. — она рухнула на 62% по сравнению с 2023 г. Согласно «Контур.Фокусу». На заводе работают около 800 человек — примерно на 200 меньше, нежели годом ранее.

Другие претензии к «Кванту»

В июле 2025 г. CNews писал, что прокуратуру Зеленограда возбудила уголовное дело по факту задержки заработной платы сотрудникам завода «Квант». Предприятие задолжало работникам около 61 млн руб. и не выплачивает зарплату с декабря 2024 г. Всего с апреля по июль 2025 г. против «Кванта» было направлено 24 гражданских иска о взыскании зарплаты, согласно статистике Мосгорсуда.

В Арбитражный суд Москвы также направлены два иска о признании завода банкротом. Первый истец — это зеленоградская инспекция Федеральной налоговой службы, второй — компания ООО «ДНС Ритейл» (сеть магазинов техники DNS).

DNS обвиняет «Квант» в срыве в 2024 г. поставок техники. В иске сказано, что «Квант» не поставил DNS партию мониторов размером пять тыс. шт., хотя до этого стороны исправно сотрудничали с 2017 г.

В июле 2025 г. «Квант» проиграл два дела против связанной с DNS компанией «Атлас» (зарегистрирована во Владивостоке). Она требовала от завода в общей сложности свыше 1,5 млрд руб., причем по одному из исков компенсация должна была быть выплачена в китайских юанях. С завода требовали деньги за поставленные ему комплектующие для сборки телевизоров Dexp.