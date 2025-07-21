«Билайн BI и Astra Linux: аналитика для бизнеса теперь с гарантией безопасности и совместимости

«Билайн» и «Группа Астра» объявляют о завершении сертификации бизнес-аналитической платформы «Билайн BI» (платформа бизнес-аналитики) с операционной системой Astra Linux и СУБД Tantor от компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Сертифицированная платформа «Билайн BI» включает встроенные инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют автоматизировать анализ больших данных и выявлять скрытые закономерности, прогнозировать тренды и оптимизировать бизнес-процессы с помощью предиктивной аналитики, а также упрощать работу с данными за счет детальной визуализации.

В течение нескольких месяцев специалисты проводили комплексное тестирование, оптимизируя интеграцию и производительность платформы в новой программной среде. Полученные сертификаты подтверждают соответствие «Билайн BI» требованиям российского законодательства к использованию отечественного ПО и хранению данных.

«Сертификация совместимости с «Группой Астра» — важный этап в освоении рынка импортозамещающих решений. Клиенты могут быть уверены в стабильной работе нашей платформы в российской ИТ-экосистеме. Мы продолжаем инвестировать в адаптацию продуктов, обеспечивая эффективность и безопасность данных для компаний, переходящих на отечественное ПО», — сказал Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна».

«Совместная работа с «Билайном» открывает новые перспективы для развития с ключевыми участниками российского ИТ-рынка. Нас объединяет общая стратегическая цель — создание защищенной и стабильной цифровой экосистемы на основе отечественного программного обеспечения. Такой подход позволит обеспечить устойчивое развитие и конкурентоспособность российских решений в условиях динамично изменяющейся рыночной среды», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».