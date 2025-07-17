Подтверждена совместимость TrafficSoft ADC и Termit

Компании TrafficSoft и Orion soft завершили совместное тестирование, по итогам которого была подтверждена полная совместимость балансировщика нагрузки TrafficSoft ADC и системы организации терминального доступа Termit. Вместе продукты обеспечат высокую производительность работы сервисов клиентов и высокую скорость обработки данных в ИТ-системах.

Тестирование проходило на реальных стендах и охватило все ключевые сценарии интеграции. Испытания проходили на платформе виртуализации zVirt — российской защищённой платформе серверной виртуализации, разработанной компанией Orion soft, под управлением операционной системы Astra Linux. Результаты показали, что решения TrafficSoft ADC и Termit корректно работают в единой инфраструктуре.

TrafficSoft ADC — это контроллер доставки приложений, который обеспечивает балансировку нагрузки на уровнях L3, L4, L7, а также глобальную балансировку (GSLB). Как один из сценариев применения, решение позволяет равномерно распределять подключения пользователей к терминальным серверам, предотвращая перегрузки и обеспечивая высокую доступность сервисов. Простота и гибкость масштабирования под рост числа одновременных сессий делают TrafficSoft ADC эффективным инструментом для организаций, использующих терминальный доступ как элемент ИТ-инфраструктуры.

Termit — российская система терминального доступа корпоративного уровня, которая обеспечивает удаленный доступ к приложениям. Решение предоставляет централизованный безопасный доступ к приложениям, данным и рабочим столам организации с любых устройств. Termit позволяет эффективно управлять доступом, контролировать сессии, обеспечивать высокий уровень защиты данных и соответствие современным требованиям информационной безопасности.

«Совместимость наших продуктов открывает новые возможности для заказчиков, которым важно надежное и эффективное распределение трафика для бесперебойной организации защищенного терминального доступа», — отметил директор по работе с ключевыми клиентами TrafficSoft Денис Кожевников.

«Мы видим, что многие крупные заказчики совмещают процесс импортозамещения с масштабированием бизнеса. Появляются сотни новых рабочих мест, внедряются все более сложные производственные технологии, вместе с ними растет объем инфраструктуры и нагрузка на ИТ-системы. Система Termit позволит в этих условиях повысить доступность предоставления ИТ-систем, а в сочетании с TrafficSoft ADC поможет избежать перегрузок и сохранить высокую скорость работы сервисов», — сказал руководитель направления технологических партнерств Orion soft Александр Гавриленко.

TrafficSoft и Orion soft продолжат сотрудничество для дальнейшего развития интеграционных возможностей своих продуктов и повышения качества поддержки клиентов.