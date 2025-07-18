Москва задумала новое парковочное приложение с льготными тарифами и оплатой через карту «Тройка»

Москва ищет подрядчика для модернизации ИС «Единое парковочное пространство». В рамках доработки системы к 2026 г. у пользователей появится возможность через приложение открывать шлагбаумы своих дворов, привязать карту «Тройка» и многое другое.



Модернизация «Единого парковочного пространства»

Как выяснил CNews, Московские власти заказали разработку новой мобильной платформы «Парковки 3.0» — решение для управления парковочным пространством. Она будет создана в рамках информационной системы «Единое парковочное пространство» (АИС ЕПП).

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок, где 16 июля 2025 г. было опубликовано техническое задание на разработку. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 4 августа 2025 г. Итоги выбора поставщика объявят 7 августа. Начальная стоимость работ — 393,6 млн руб., но цена может измениться в ходе проведения торгов.

Согласно утвержденному техническому заданию, проект охватывает архитектурную модернизацию системы, внедрение новых пользовательских функций, обновление отдельных модулей и техническое сопровождение всей цифровой инфраструктуры.

Целью обновления является повышение удобства использования, снижение стоимости последующих доработок и внедрение механизмов гибкой конфигурации. Приложение сохранит текущую логику работы и взаимодействие с действующими API, однако получит возможность гибкой настройки пользовательского интерфейса без выпуска новых версий в магазинах приложений.

Как сказано в документах, в рамках работ реализуются функции возврата средств с парковочного счета, управления зарядными станциями электромобилей, разделения push-уведомлений и новостей по регионам, а также новые способы оплаты через бонусные баллы и платежные шлюзы. Все указанные изменения касаются клиентского уровня.

АИС ЕПП представляет собой комплексное цифровое решение, предназначенное для эффективного управления парковочным пространством на территории отдельного муниципального образования. Система разработана с учетом потребностей городских властей, автомобилистов и сервисных служб, стремящихся оптимизировать процессы размещения автотранспорта в условиях плотной городской застройки.

Система постоянно следит за парковками, контролирует их и управляет ими. Это уменьшает пробки и снижает риск аварий. Благодаря АИС улицы становятся свободнее, и ездить по городу становится легче и безопаснее. Система также помогает убрать стихийную парковку и сделать ее более организованной.

Подробности доработки

Пользователи получат возможность «бесшовно» разворачивать карту на весь экран. Персонализация коснется добавления аватарки (с синхронизацией на сервере), выбора темы оформления (включая темную), управления порядком элементов на главном экране и скрытия ненужных разделов меню. Интеллектуальная система будет кешировать данные и изображения для ускорения работы.

Передача данных осуществляется по API в соответствии с архитектурой REST через защищенные протоколы. Модернизация охватывает как существующие модули — пользовательские интерфейсы, процессинг, банковские и инфраструктурные блоки — так и разработку новых компонентов, в частности модулей уведомлений и управления электрозарядными станциями.

Система управления финансами пользователей будет существенно модернизирована. Внедрение механизма возврата средств через личный кабинет позволит физическим лицам осуществлять процедуру возврата денежных средств с парковочного счета в полностью цифровом формате, используя мобильное приложение или официальный портал.

Процесс будет включать заполнение электронной формы, загрузку необходимых документов и отслеживание статуса обработки в многоступенчатой системе автоматизированной информационной системы парковочного пространства (АМПП), с обязательным применением электронной цифровой подписи (ЭЦП) сотрудниками и финальным утверждением в Управлении Федерального казначейства (УФК). При подаче заявления сумма, подлежащая возврату, будет временно блокироваться на парковочном счете.

Удобство пользователей

Функционал системы автооплат будет значительно расширен, предоставляя возможность настройки не только для автоматической оплаты парковочных мест на закрытых городских парковках. Для осуществления оплаты коммерческих парковок через мобильное приложение потребуется ввод номера парковочного билета или карты.

Пользователи карт «Тройка», как физических, так и виртуальных, смогут активировать льготный тариф на коммерческих парковках при соблюдении определенных условий, включая совершение минимум двух поездок в метрополитене, при этом вторая станция должна быть отличной от ближайшей к парковочному месту, а использование карты должно осуществляться в период с 05:30 до 02:00 ночи следующих суток.

В приложении и ЛК появится детализированная карта всех электро-зарядных станций (ЭЗС) города с информацией об адресе, типах коннекторов, операторе, статусе и наличии парковки. Технически за это отвечает новый модуль процессинга ЭЗС. Планируется внедрение функционала для инициации зарядной сессии и привязки парковки у ЭЗС с учетом специального тарифа. Пользователи будут получать уведомления о возможности парковки в зоне зарядки по повышенному тарифу.

Пользователи получат возможность через приложение открывать шлагбаумы своих дворов через приложение при условии, что их номер телефона внесен в разрешительную базу и проверен системой (запрос доступности выполняется раз в 24 часа). Доступные шлагбаумы будут отображаться на карте.

В разделе истории операций для каждого автомобиля пользователя появится детальная аналитика трат за месяц с разбивкой по категориям (парковки, штрафы, платные дороги, эвакуации) и процентным соотношением, включая разделение расходов с парковочного счета и баллов АГ.

Упростится управление документами: добавление и привязка СТС, ВУ к автомобилям в профиле станет более удобной. Push-уведомления и новости для жителей разных субъектов России будут персонализированы и разделены, что обеспечит более релевантную информационную среду.