В zVirt 4.4 появились модули для комплексного управления ИТ-инфраструктурой

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft представил новую версию защищенной системы виртуализации zVirt. В релизе 4.4 представлены функциональные модули, расширяющие возможности по управлению ИТ-инфраструктурой: zVirt Containers для управления Kubernetes-кластерами, zVirt Metrics для мониторинга и аналитики инфраструктуры, zVirt DC Manager для управления распределенными инсталляциями виртуализации из единого интерфейса.

Модуль zVirt Containers обладает функциональностью, аналогичной решению VMware Tanzu. Он позволяет «из единого окна» управлять контейнерами и виртуальными машинами. Kubernetes-кластеры запускаются внутри изолированных SDN-сетей, что обеспечивает высокий уровень защищенности. Развертывание происходит автоматически прямо из интерфейса zVirt или по REST API.

«Модуль Containers создан на базе глубокой интеграции наших платформ виртуализации zVirt и контейнеризации Novа Container Platform. На российском рынке классической серверной виртуализации сейчас нет аналога этой функциональности. zVirt Containers будет особенно полезен заказчикам, у которых в инфраструктуре преобладает серверная виртуализация, а Kubernetes внедрен как одна из частей ИТ-ландшафта, а также тем, кто только начал работать с Kubernetes, но уже получает приложения в контейнерах. Решение позволит построить работу с контейнерами силами инженеров виртуализации, без “перекраивания” инфраструктуры и формирования отдельной команды Kubernetes-специалистов», — сказал Максим Морарь, Chief Product Officer Orion soft.

Модуль zVirt Metrics — это инструмент для мониторинга данных из распределенных инсталляций виртуализации. Для анализа доступны 140 метрик, данные о которых визуализируются на удобных дашбордах. Модуль позволит компаниям автоматизировать процесс сбора данных для аналитики, своевременно обнаруживать проблемы в инсталляциях, выявлять периоды неэффективного использования ресурсов и оптимизировать их распределение.

Модуль zVirt DC Manager предназначен для управления крупными инсталляциями виртуализации zVirt. Он создан на основе глубокой интеграции с платформой для управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой Cloudlink, которая входит в экосистему Orion soft. zVirt DC Manager дает заказчикам возможность разделять инфраструктуру на логические сущности, папки и проекты, настраивать ролевой доступ пользователей к ресурсам и ресурсные квоты, создавать сложные виртуальные сервисы, которые пользователи смогут заказывать через портал самообслуживания. Модуль также содержит встроенное хранилище секретов StarVault и включает все функции zVirt Metrics.

Среди других обновлений zVirt 4.4: шаблон для Zabbix с преднастроенными правилами обнаружения, сервис Prometheus Exporter для ускоренной выдачи метрик во внешние системы мониторинга. В новой версии также улучшен механизм DR на уровне гипервизора и в 7 раз увеличена скорость репликации.

«Заместив классическую виртуализацию, многие Enterprise-компании продолжают развивать ИТ-инфраструктуру: внедряют контейнеризацию, присматриваются к построению полноценного частного облака, масштабируют объемы инсталляций. У заказчиков появляется все больше комплексных задач, которые можно эффективнее всего решить, объединив возможности разного ПО в едином контуре. Поэтому мы идем по пути экосистемы глубоко интегрированных решений, в основе которой лежит виртуализация zVirt как база ИТ-инфраструктуры», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.