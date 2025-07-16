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IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему собственной разработки на платформе «1С:Предприятие 8»

Команда IBS в рекордные сроки разработала и внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексное ERP-решение на базе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала завершающим шагом Пулково к полной технологической независимости от зарубежных вендоров.

Пулково — один из крупнейших и динамично развивающихся авиатранспортных узлов России с пассажиропотоком 20,9 млн человек в год. Для снижения зависимости от иностранного программного обеспечения и дальнейшего развития корпоративных систем компания приняла решение перейти с ERP-системы SAP S4/HANA на «1С:ERP Управление предприятием», а также внедрить специализированный модуль для автоматизации бизнес-процессов техобслуживания и ремонта оборудования (ТоиР).

IBS стала победителем в конкурентной закупке и в сжатые сроки успешно реализовала проект по внедрению комплексной ERP-системы. Полная замена зарубежной системы на отечественное решение была выполнена всего за год. С начала 2025 г. новое решение запущено в промышленную эксплуатацию.

Система охватывает более 70 подразделений аэропорта, оптимизирует процессы финансового и бухгалтерского учета, планирования ресурсов, управления недвижимостью, ТОиР спецтехники и оборудования, а также упрощает работу с арендаторами и авиакомпаниями.

В состав внедренной информационной системы на базе «» вошли следующие функциональные подсистемы: управление недвижимостью, учет продаж, управление финансами, логистика, управление договорами, ТОиР.

Для управления ТОиР было выбрано собственное решение IBS, реализованное на базе платформы «1С:Предприятие 8» — «Система управления промышленными активами (Модуль IBS EAM). Доработанное в ходе проекта решение полностью учитывает специфику оборудования разных служб аэропорта. Модуль позволяет оперативно получать точные данные о состоянии техники, автотранспорта, оборудования, зданий и сооружений, планировать обслуживание и ремонты, обосновывать потребность в ресурсах для ТОиР в соответствии с прогнозом, резервировать материалы и запчасти под конкретные работы, а также отслеживать фактические данные по выполненным работам с последующей передачей в финансовый блок для отражения затрат.

Чтобы обеспечить более полный учет и анализ данных, модуль IBS EAM был интегрирован с существующими информационными системами аэропорта. Отказоустойчивость инструментов для ведения учета в области управления авиационной техникой и ТОиР обеспечивается за счет разделения на оперативный и финансовый контуры.

Александр Толгский, руководитель дирекции по развитию бизнеса в сегменте «Государственные программы» в IBS, сказал: «Проект был реализован в рекордные для отрасли сроки: стартовал в октябре 2023 г., а уже с 1 января 2025 г. ERP-система запущена в промышленную эксплуатацию. Новая система позволяет автоматизировать ключевые бизнес-процессы и закладывает основу для формирования более гибких тарифов и новых услуг. В результате Пулково стал полностью импортозамещенным аэропортом. Кроме того, это уже второй крупный аэропорт, выбравший для управления процессами ТОиР решение от IBS. Успешная реализация проекта подтверждает лидирующие позиции в отрасли как решения, так и команды IBS».

«В условиях растущего пассажиропотока первоочередная задача для нас — повышение безопасности и качества сервиса. Мы решили полностью перейти на ERP-систему со специализированным модулем на базе отечественных ИТ-решений. Отметим, что интерфейс позволяет дорабатывать систему с учетом отраслевых потребностей аэропорта», — отметил Андрей Нестеров, директор по IT компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

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