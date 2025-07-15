«Южморрыбфлот» взаимодействует с ФНС в рамках налогового мониторинга с помощью сервиса «Контура»

«Южморрыбфлот» — российский производитель консервированной рыбной продукции. В 2022 г. компания перешла на режим налогового мониторинга. Чтобы раскрывать показатели отчетности для ФНС, с 2023 г. использует витрину данных «Контура».

Решение перейти на налоговый мониторинг в компании приняли в 2021 г. Тогда «Южморрыбфлот» перешел под контроль Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №6 Санкт-Петербурга, у компании стартовали крупные проекты по строительству производственных мощностей с большим объемом НДС к возмещению. Кроме того, ожидалась выездная проверка за три года. На тот момент критерии для участников налогового мониторинга обновились, и у компании появилась возможность перейти на этот налоговый режим.

Чтобы организовать переход, в компании создали проектную команду, куда вошли три специалиста из бухгалтерии и два — из ИТ-департамента. В течение десяти месяцев сотрудники бухгалтерии ежедневно посвящали около 50% рабочего времени подготовке к переходу на налоговый мониторинг. Без привлечения внешних консультантов команда разработала методическую и обязательную документацию. Поддержку оказывали только специалисты инспекции.

Сотрудники ИТ-департамента сами собрали первую витрину для налогового мониторинга на базе своей учетной системы. В мае 2023 г. налоговая инспекция пригласила «Южморрыбфлот» в рабочую группу по тестированию интеграции с АИС «Налог-3». Компания понимала, что текущая витрина не соответствует требованиям, а ресурсов для ее доработки не хватало. Проанализировав рынок, организация остановилась на решении «Контура». Большую роль в выборе также сыграл положительный опыт по внедрению и эксплуатации других продуктов «Контура» — «Диадока», «Меркурия» и EDI. С сервисом «Контур.Налоговый» мониторинг «Южморрыбфлот» успешно прошел интеграцию с «АИС-Налог 3». Чтобы организовать защищенный обмен данными с ФНС, «Южморрыбфлот» разместил аппаратные средства криптографический защиты информации (СКЗИ) на серверной площадке «Контура».

Павел Черепанов, руководитель отдела управленческого учета «Южморрыбфлота», сказал: «Будущим участникам налогового мониторинга я рекомендую выбирать стороннюю витрину с модулем интеграции с АИС «Налог-3». Это избавит от необходимости самостоятельно поддерживать систему при изменениях в законодательстве, снизит трудозатраты на ее обслуживание и обеспечит доступ к экспертной поддержке».

Павел Жданов, руководитель отдела проектного внедрения сервиса «Контур.Налоговый» мониторинг, сказал: «Высокий уровень автоматизации налогового учета, а также организации электронного хранения документов позволяет компании «Южморрыбфлот» быстро раскрывать данные и обеспечивать высокую доступность документов в рамках налогового мониторинга. Эффект усиливает использование смежных продуктов Контура: сервиса учета и отчетности «Контур.Экстерн» и системы электронного документооборота «Контур.Диадок».

В результате перехода на налоговый мониторинг взаимодействие «Южморрыбфлота» с ФНС стало оперативным, выездные налоговые проверки прекратились, пени и штрафы минимизировались. Количество требований от ФНС существенно снизилось: если в 2021 г. их было более 200, то в 2023 — уже 64, а в 2024 г. — всего 30. Появилась возможность возмещать НДС и акцизы в заявительном порядке без банковских гарантий. Экономия компании на банковских гарантиях за три года нахождения в налоговом мониторинге составила порядка 50 млн руб.