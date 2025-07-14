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«СберТех» и «Ред Софт» помогут бизнесу обеспечить бесперебойную работу высоконагруженных веб-сервисов

Российские разработчики «СберТех» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих программных продуктов в ходе тестирования. Результаты показали, что обратный прокси-сервер Platform V SynGX «СберТеха» стабильно и корректно работает в окружении операционной системы «Ред ОС 8» компании «Ред Софт». Совместное применение решений позволит бизнесу создать импортонезависимую ИТ-инфраструктуру.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Совместимость операционной системы и прокси-сервера важны для стабильной и эффективной работы веб-приложений, которые сегодня являются основой цифрового взаимодействия с клиентами. Бизнес заинтересован в обеспечении производительности, минимизации сбоев и простой интеграции решений в инфраструктуру. Каждому из этих аспектов мы уделили особое внимание при разработке Platform V SynGX. При совместном использовании нашего решения с «Ред ОС» компании получат высокий уровень производительности и безопасности ИТ-систем».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт», сказал: «Благодарим коллег из «СберТеха» за плодотворное сотрудничество. Мы постоянно расширяем перечень возможностей, доступных пользователям нашей экосистемы, в том числе ищем и находим новые сценарии для применения «Ред ОС» в рамках ИТ-инфраструктур заказчиков. Продукт Platform V SynGX позволит оптимально распределить высокую нагрузку на веб-сервисы, обеспечив их бесперебойную работу».

Platform V SynGX — российский веб- и обратный прокси-сервер на базе Nginx. Решение отвечает за отказоустойчивость критичных для бизнеса веб-сервисов и включает функции проксирования, маршрутизации и балансировки. Расширенные возможности продукта направлены на обеспечение максимального быстродействия и качества обработки клиентских запросов.

«Ред ОС 8» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, разработанная компанией «Ред Софт». В актуальном релизе используется ядро Linux 6.12, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования. Также «Ред ОС» предлагает обширный инструментарий разработчика и возмож-ности для гибкой настройки рабочего окружения под конкретного пользователя. В «Ред ОС 8» по умолчанию применены рекомендации ФСТЭК России на основе методического документа «Рекомендации по безопасной настройке операцион-ных систем Linux» от 25 декабря 2022 г.

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