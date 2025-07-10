«Зелинский групп» перевела кадровые процессы в цифру с помощью Directum HR Pro

Предприятие «Зелинский групп», производитель средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), завершило цифровизацию кадровых процессов на базе российской HRM-системы Directum HR Pro.

Ранее документооборот в компании велся на бумаге, что усложняло взаимодействие с удаленными сотрудниками и увеличивало нагрузку на кадровую службу. Руководство компании приняло решение о переходе на КЭДО на базе Directum HR Pro. Ключевыми факторами при выборе системы стали широкая функциональность из «коробки», опыт использования продуктов Directum для других задач, экспертиза поставщика по внедрению КЭДО на производственных предприятиях.

Совместно с ИТ- и HR-специалистами заказчика команде вендора удалось настроить электронные кадровые процессы всего за 3 месяца. Прием на работу, управление отпусками и командировками, ознакомление с локальными нормативными актами — теперь ведутся в цифровом формате. Согласование и подписание документов проходит проще: в системе настроены регламенты движения документов, в любой момент можно посмотреть этап процесса, файлы не теряются.

Работа на проекте велась не только по внедрению и тестированию системы. Большое внимание уделили будущим пользователям: сотрудников «Зеленский групп» постоянно информировали о возможностях и преимуществах Directum HR Pro. Это помогло снизить количество вопросов и быстрее вовлечь персонал в работу.

После удачного завершения проекта компания планирует масштабировать HR Pro на производственные площадки: АО «Сорбент» (Пермь), АО «Тамбовмаш» (Тамбов), ОАО «ЭХМЗ имени Н.Д. Зелинского» (Электросталь), а также интегрировать систему с «1С:ERP».