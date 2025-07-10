Организации здравоохранения Сахалинской области работают на «Ред ОС»

В рамках проекта цифрового импортозамещения в подведомственных организациях Министерства здравоохранения Сахалинской области большая часть рабочих мест медицинского персонала переведена на российскую операционную систему «Ред ОС».

В 2020 г. медицинские учреждения Сахалина начали переход от бумажного документооборота на электронный. Медицинская информационная система «Барс.Здравоохранение — МИС», работающая в регионе с 2017 г., прошла модернизацию с добавлением новых сервисов, которая включала создание единых регистров пациентов, в 2021 г.

Новый обязательный этап цифрового реформирования наступил уже спустя год. Постановление Правительства РФ №1478 определило замену зарубежного программного обеспечения на рабочих местах на отечественные решения. В конце 2022 г. специалисты технического отдела Сахалинского областного медицинского информационно-аналитического центра (ГБУЗ «СОМИАЦ», далее – МИАЦ) дали старт проекту внедрения операционной системы «Ред ОС», сертифицированной ФСТЭК России, во всех подведомственных организациях регионального Минздрава.

«Барс.Здравоохранение – МИС» – медицинская информационная система, разработанная Барс Груп, для управления здравоохранением региона и деятельностью медицинских организаций разного уровня, введения единого цифрового контура здравоохранения. Платформа внедрена в 15 регионах страны.

На начало 2022 г. медицинские организации Сахалинской области насчитывали до 6 тыс. рабочих мест. Новое комплексное отечественное решение должно было не только снизить процент зависимости от иностранных технологий в учреждениях всех уровней, но и упростить работу медицинского и административного персонала. При этом у большей части сотрудников отсутствовал опыт работы с системами на базе Linux. Также в пул задач вошли: оптимизация процессов, обеспечение информационной безопасности, увеличение числа медицинских работников.

Осенью 2022 г. для их выполнения была выбрана операционная система «Ред ОС». Проект цифрового импортозамещения стартовал в ноябре.

За реализацию проекта отвечала хабаровская компания «Маском-Техлайн», выступившая не только как региональный интегратор, но и в качестве первой линии технической поддержки для МИАЦ. Компания «Ред Софт» как разработчик «Ред ОС» также оказывала техподдержку и предоставляла дистрибутивы операционной системы для тестирования.

Техническая реализация внедрения «Ред ОС» проходила в штатном режиме в течение 2023 г. На всем протяжении проекта специалисты МИАЦ И «Ред Софт» проводили образовательную работу с сотрудниками ИТ-отдела в учреждениях, включавшую демонстрацию возможностей новой операционной системы, а также обучающие курсы по работе с ней.

В обучение сотрудников входили: базовое администрирование. Вводный курс по обучению базовым навыкам работы с «Ред ОС» с подготовкой группы, ответственных за администрирование; пользовательский курс. Дополнительное обучение сотрудников всех учреждений, углубляющее знания и навыки работы с новым ПО; практическая помощь. Прямые консультации со специалистами технической поддержки «Маском-Техлайн», «Ред Софт» и «Барс Груп» для решения возникающих вопросов.

По мере внедрения системы в медицинские организации Сахалинской области формировалась база знаний, в которую входили материалы «Ред Софт» и наработки «Барс Груп», основанные на опыте работы с «Ред ОС».

За два года проекта специалисты отдела МИАЦ перевели на «Ред ОС» более 3,5 тыс. рабочих мест в организациях здравоохранения Сахалинской области – более 50% от общего числа. На 2025 г. запланировано техническое дооснащение лабораторий.

Незначительной преградой для инженеров МИАЦ стало отсутствие совместимости новой операционной системы со специфическим медоборудованием из числа диагностической и лабораторной техники. При этом работа большей части медицинской техники и оборудования на «Ред ОС» обеспечило высокий уровень защиты данных и соответствие нормативным требованиям.

В рамках проекта проведено обучение 150 ИТ-специалистов организаций региона, что позволило поддерживать и развивать работу медицинского персонала на новом решении. С учетом успешных результатов в приоритете Минздрава Сахалина – завершение перехода учреждений на отечественное ПО до 2030 г. В планах МИАЦ – тестирование и пилотирование других ИТ-продуктов «Ред Софт» в регионе.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт», сказал: «Проекты импортозамещения программного обеспечения в здравоохранении регионов всегда особенны для «Ред Софт». Мы придаем большое значение развитию сотрудничества с организациями Дальнего Востока, Сахалина. Проект, реализованный «Маском-Техлайн» совместно с «Ред Софт», — пример успешной совместной работы государственных учреждений и бизнеса по цифровизации отрасли здравоохранения. Мы видим, что сегодня российские разработки способны заменить зарубежные ИТ-продукты, предоставляя качественные решения для разных секторов экономики».

Дмитрий Семченко, генеральный директор «Маском-Техлайн», отметил: «Проект внедрения «Ред ОС» в организациях здравоохранения Сахалина подтверждает высокую квалификацию и способность решать сложные задачи в области цифровизации. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в развитие отечественного ИТ-сектора и способствовать укреплению экономической независимости страны».