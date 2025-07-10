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Компания «Потенциал» выпустила обновление NextBox 1.7

Компания «Потенциал» выпустила обновление флагманского продукта – NextBox 1.7, on-premise-платформы класса Enterprise для безопасного хранения и управления корпоративными файлами. Новый релиз делает акцент на защите данных, удобстве администрирования и интеграции с корпоративной ИТ-инфраструктурой.

Ключевые обновления NextBox 1.7:

Двухфакторная аутентификация. В NextBox 1.7 внедрена двухфакторная аутентификация, которая добавляет еще один уровень защиты. Теперь для входа в систему пользователям будет необходим не только пароль, это значительно повышает безопасность корпоративных данных и помогает предотвратить несанкционированный доступ.

Расширенная политика паролей. Система теперь автоматически блокирует устаревшие пароли, обеспечивая актуальность и безопасность учетных записей в любой момент времени.

Адаптивность админ-панели. В новой версии мы добавили возможность управления системой через мобильные устройства. Это позволит администраторам NextBox работать с платформой в любом месте и в любое время.

Обновленный интерфейс авторизации. Для удобства пользователей был обновлен интерфейс авторизации. Теперь процесс входа в систему стал более быстрым и интуитивно понятным.

Управление доступом и настройка прав. В NextBox 1.7 добавлены расширенные возможности управления доступом. Администраторы теперь могут более гибко настраивать права пользователей в зависимости от их роли в компании.

Обновленная система аудита. В обновлении мы переработали систему аудита. Теперь она имеет обновленный дизайн и улучшенную навигацию, что делает отслеживание действий пользователей более простым и удобным.

Ограничения на типы и размер файлов. Теперь вы можете устанавливать ограничения на типы файлов и их размер при загрузке в систему. Это поможет избежать случайных ошибок, связанных с загрузкой ненужных или неподдерживаемых файлов, а также улучшит общую организацию данных.

Комментарии к файлам. NextBox теперь поддерживает систему комментирования файлов по всей платформе, что значительно улучшает взаимодействие между пользователями. Комментарии позволяют быстро обмениваться мнениями и уточнениями, не покидая платформу.

Доработка интеграции с LDAP. Для тех пользователей, которые активно используют LDAP, NextBox теперь поддерживает извлечение дополнительных атрибутов пользователей, что значительно улучшает взаимодействие с корпоративной инфраструктурой.

Оптимизация производительности. В версии 1.7 улучшена производительность системы, особенно при работе с большими объемами данных.

NextBox 1.7 не просто обновление, а стратегический шаг компании в развитии защищенного корпоративного файлового хранилища.

Платформа сочетает три ключевых принципа современных ИТ-решений: безопасность как главный приоритет; технологическая независимость и курс на полное импортозамещение; готовые ИТ-решения, отвечающие всем требованиям современного пользователя.

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