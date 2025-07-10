CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Компания «Алмазы Поморского края» разработала интегрированное рабочее место геолога, поисковика и прогнозиста

Компания «Алмазы Поморского края» разработала уникальную ИТ-платформу, которая значительно ускоряет поиск месторождений алмазов в России. По словам генерального директора компании Владимира Щукина, за счет цифровизации и интеграции геоданных можно в разы сократить объемы разведочного бурения — одной из самых затратных частей алмазной геологоразведки.

«Если в классической геологоразведке бурится сотни скважин, чтобы найти хотя бы одну кимберлитовую трубку, то у нас результат — каждая одиннадцатая скважина попадает точно в цель», — отметил Щукин, добавив, что аналогов такой программы в России не существует.

Разработка получила название Proex-Geology и представляет собой интегрированное рабочее место геолога, поисковика и прогнозиста. В ее основу легли возможности трех независимых зарубежных программ — ArcGIS (геоинформационная система), Geosoft (геофизический анализ) и ERMapper (обработка геодезических данных). Но если зарубежные решения работают обособленно, российская система построена как единая цифровая среда для анализа больших массивов геологических, геофизических и геохимических данных.

Разработка началась в начале 2000-х гг., а первая версия была запатентована в 2004 г. Все программирование выполняла небольшая команда студентов технического вуза в Северодвинске под руководством геологов компании. За 25 лет платформа была многократно доработана: в ней реализовано около 450 новых программ, что позволяет производить анализ структуры земной коры и автоматизированное выделение перспективных участков.

Цифровая платформа позволяет обрабатывать большие объемы старых аналоговых материалов — в первую очередь аэромагнитных съемок советского периода. Это дает возможность гораздо точнее определять древние участки земной коры, где теоретически возможно присутствие алмазов.

«Система позволяет нам строить модели на аномалообразующих объектов, с высокой точностью определять глубину залегания объектов и форму, что позволяет оптимально выбирать точки для бурения, — сказал Щукин. — В результате экономим и время, и ресурсы. Мы команда из восьми геологов, тогда как в других компаниях этим занимаются целые экспедиции».

Компания выделила три участка в Архангельской области, где обнаружены признаки алмазоносности: найден полный спектр минералов-индикаторов кимберлитов, в том числе обломки кимберлитовых пород и сами алмазы. Следующий этап — бурение и определение количество запасов и их качество.

Как юниорная геологоразведочная компания« Алмазы Поморского края» пока не занимается разработкой месторождений — это требует инвестиций от $500 до $700 млн. Но уже на стадии разведки бизнес показывает высокую эффективность: по словам Щукина, компания работает на площади всего 2 тыс. кв. м — отобранной из первоначального контура в 27 тыс. кв. км — и уверена в потенциальной успешности бурения.

«Эта система — наше конкурентное преимущество. Приобретением данной платформы интересовались некоторые крупные алмазодобывающие компании, но продавать мы не стали. Такой продукт не имеет аналогов, и мы хотим использовать его для дальнейшего масштабирования поисков», — сказал Владимир Щукин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews подготовил инфографику по одной из крупнейших информационных систем России

Китайское ТВ запустило сурдопереводчиков на основе нейросетей. Глухие зрители их не понимают

Российский ПАК на оптических носителях будет хранить электронные документы органов власти

Основатель крупнейшей в прошлом российской ИТ-компании создает «главную на рынке» мобильную ОС

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще