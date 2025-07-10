Компания «Алмазы Поморского края» разработала интегрированное рабочее место геолога, поисковика и прогнозиста

Компания «Алмазы Поморского края» разработала уникальную ИТ-платформу, которая значительно ускоряет поиск месторождений алмазов в России. По словам генерального директора компании Владимира Щукина, за счет цифровизации и интеграции геоданных можно в разы сократить объемы разведочного бурения — одной из самых затратных частей алмазной геологоразведки.

«Если в классической геологоразведке бурится сотни скважин, чтобы найти хотя бы одну кимберлитовую трубку, то у нас результат — каждая одиннадцатая скважина попадает точно в цель», — отметил Щукин, добавив, что аналогов такой программы в России не существует.

Разработка получила название Proex-Geology и представляет собой интегрированное рабочее место геолога, поисковика и прогнозиста. В ее основу легли возможности трех независимых зарубежных программ — ArcGIS (геоинформационная система), Geosoft (геофизический анализ) и ERMapper (обработка геодезических данных). Но если зарубежные решения работают обособленно, российская система построена как единая цифровая среда для анализа больших массивов геологических, геофизических и геохимических данных.

Разработка началась в начале 2000-х гг., а первая версия была запатентована в 2004 г. Все программирование выполняла небольшая команда студентов технического вуза в Северодвинске под руководством геологов компании. За 25 лет платформа была многократно доработана: в ней реализовано около 450 новых программ, что позволяет производить анализ структуры земной коры и автоматизированное выделение перспективных участков.

Цифровая платформа позволяет обрабатывать большие объемы старых аналоговых материалов — в первую очередь аэромагнитных съемок советского периода. Это дает возможность гораздо точнее определять древние участки земной коры, где теоретически возможно присутствие алмазов.

«Система позволяет нам строить модели на аномалообразующих объектов, с высокой точностью определять глубину залегания объектов и форму, что позволяет оптимально выбирать точки для бурения, — сказал Щукин. — В результате экономим и время, и ресурсы. Мы команда из восьми геологов, тогда как в других компаниях этим занимаются целые экспедиции».

Компания выделила три участка в Архангельской области, где обнаружены признаки алмазоносности: найден полный спектр минералов-индикаторов кимберлитов, в том числе обломки кимберлитовых пород и сами алмазы. Следующий этап — бурение и определение количество запасов и их качество.

Как юниорная геологоразведочная компания« Алмазы Поморского края» пока не занимается разработкой месторождений — это требует инвестиций от $500 до $700 млн. Но уже на стадии разведки бизнес показывает высокую эффективность: по словам Щукина, компания работает на площади всего 2 тыс. кв. м — отобранной из первоначального контура в 27 тыс. кв. км — и уверена в потенциальной успешности бурения.

«Эта система — наше конкурентное преимущество. Приобретением данной платформы интересовались некоторые крупные алмазодобывающие компании, но продавать мы не стали. Такой продукт не имеет аналогов, и мы хотим использовать его для дальнейшего масштабирования поисков», — сказал Владимир Щукин.