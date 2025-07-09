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«Контур.Толк» первым в России представил детектор дипфейков по видеосвязи ​

​Сервис коммуникаций «Контур.Толк» внедрил инструмент для выявления поддельного видеоконтента во время онлайн-встречи. Детектор дипфейков поможет бизнесу обеспечить безопасность удаленных переговоров и соответствовать новым законодательным требованиям. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Команда «Толка» разработала первое в России решение для обнаружения дипфейков по видеосвязи. Детектор анализирует видеопоток и выявляет визуальные несоответствия, которые указывают на использование нейросетей для создания потока изображений, не отличимого от естественного.

Технология детекции дипфейков использует несколько алгоритмов, в частности отслеживает изменения в положении участника и состояниях пикселей в видеокадрах, а также сравнивает характеристики разных частей изображения. Если качество изображения лица существенно отличается от фона или обнаруживаются артефакты на границах наложения, система фиксирует это как потенциальный дипфейк.

Сейчас детектор работает на встречах в формате «один на один» — для сценариев удаленной видеоидентификации между двумя участниками. В планах команды масштабирование на групповые встречи: формат «один ко многим», где модератор сможет идентифицировать нескольких участников, и «все ко всем» для полной защиты многосторонних переговоров.

Инструменты удаленного взаимодействия активно проникают в различные сферы бизнеса. Законодательная база также развивается в этом направлении. Седьмого апреля 2025 г. внесены изменения в статью 7 115-ФЗ, которые расширяют возможности по удаленному обслуживанию клиентов в соответствии с программой экспериментально-правового режима — это позволит проводить удаленную идентификацию клиентов при открытии банковских счетов. А с марта этого года уже заработали новые правила проведения общих собраний участников ООО и акционеров АО в онлайн-формате.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Работа детектора дипфейков при удаленном взаимодействии в онлайн-формате эффективно дополняет организационные процедуры, снижает нагрузку на проверяющих и защищает от сложных технологических атак. Инструмент уже проходит тестирование в одном из крупнейших банков России».

Другие компании могут подключить детектор дипфейков по запросу.

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