Интеграция Express Isource с Xplan By Garpix Load System сократит затраты на доставку грузов до 30%

Цифровая платформа грузовых перевозок Express Isource объявляет о запуске интеграции с системой автоматизированного планирования грузового пространства Xplan By Garpix Load System. Это позволит клиентам сервиса одновременно организовать перевозку и оптимизировать загрузку транспорта в едином цифровом пространстве. Об этом CNews сообщили представители Express Isource.

Теперь пользователи платформы Express Isource могут оформлять заказы на интеллектуальный расчет загрузки фур, контейнеров и паллет непосредственно в интерфейсе сервиса. Интеграция с Xplan By Garpix Load System обеспечивает комплексную оптимизацию логистических процессов: система автоматически минимизирует пустое пространство в транспорте, что дает экономию до 25-30% по сравнению с ручной загрузкой.

Xplan By Garpix Load System учитывает все ключевые параметры груза — габариты, вес, последовательность выгрузки — и автоматически подбирает оптимальную схему размещения и транспорт. Точные алгоритмы расчета исключают ошибки и ускоряют процесс планирования, а учет всех параметров груза гарантирует максимально эффективное использование доступного пространства. Это позволяет сократить количество рейсов, и, тем самым, снизить логистические издержки.

«Сегодня как никогда важны решения, позволяющие одновременно повышать эффективность цепочки поставок и оптимизировать затраты. Наша интеграция с Xplan By Garpix Load System создает уникальное конкурентное преимущество: теперь в едином интерфейсе можно не только организовать промышленную грузоперевозку и управлять всеми перевозчиками, но и получить интеллектуальную систему оптимизации загрузки транспорта, что в комплексе дает значительный экономический эффект», – Дмитрий Климентенко, директор продукта Express Isource.

«Мы видим растущий спрос на интеллектуальные инструменты, которые позволяют бизнесу экономить ресурсы без потери в качестве логистики. Интеграция с Express Isource — логичный шаг в сторону создания единой цифровой экосистемы перевозок. Благодаря Xplan By Garpix Load System пользователи платформы смогут автоматически получать максимально точные схемы загрузки с учетом всех параметров груза, что минимизирует ручной труд, снижает количество недогрузов и напрямую влияет на сокращение логистических издержек. В среднем клиенты фиксируют экономию до 30% уже в первые месяцы использования системы», — Кирилл Багыллы, директор по развитию Garpix Load System.