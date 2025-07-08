CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Ред ОС 8» портирована на одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W

Компания «Ред Софт» сообщила об успешном завершении тестирования операционной системы «Ред ОС 8» на одноплатном компьютере Orange Pi Zero 2W.

Компания «Ред Софт» подготовила и опубликовала специализированную сборку «Ред ОС 8» для архитектуры aarch64, оптимизированную для использования на одноплатных компьютерах OrangePi Zero 2W.

Orange Pi Zero 2W — это одноплатный компьютер, предназначенный для разработки и использования в проектах различной сложности, связанных с встраиваемыми системами, интернетом вещей (IoT) и многими другими приложениями.

«Ред ОС 8» представляет собой современную операционную систему, разработанную с учетом потребностей российских предприятий и пользователей. Она обеспечивает высокий уровень безопасности и гибкий пользовательский интерфейс.

Использование Orange Pi Zero 2W с «Ред ОС 8» открывает широкие возможности для реализации разнообразных проектов, включая робототехнику, умный дом, мультимедийные системы и многое другое.

Образ «Ред ОС 8» для Orange Pi Zero 2W и инструкция по его установке опубликованы на сайте «Ред ОС».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Россия под ударом. Число DDoS-атак на российские компании выросло на 60%. Атаки становятся все сложнее и опаснее

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще