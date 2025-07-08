Новое ИТ-решение «Самолета» помогает оперативно оценить инвестиционный потенциал участка под застройку

«Самолет» разработал решение «10D РМП», которое помогает девелоперам быстро и точно спрогнозировать варианты застройки и оценить потенциал земельного участка. Система сокращает время генерации концепции мастер-плана и расчета ТЭП с 2 недель до 2 дней, что позволяет оперативнее принимать решение о покупке земли.

Новый модуль «10D РМП» автоматизирует создание концепции застройки. Пользователь задает координаты участка и ограничения — зоны особого использования территории, санитарно-защитные зоны и прочее. Затем выделяет контур на 3D-карте — система генерирует план с жилыми и коммерческими зданиями, школами, детсадами, паркингами и сразу рассчитывает ТЭП: численность населения, объемы жилья, потребность в инфраструктуре. Мастер-план может быть отредактирован вручную на любом уровне — участок, квартал или секция, изменить можно все элементы, даже геометрию зданий и пластику фасадов.

Система помогает работать с квартирографией без изменения согласованных объемов. Пользователь может задать типы квартир, площади, расположение лестниц и лифтов и получить топ-10 вариантов планировки.

Алгоритм автоматически проверяет соответствие СанПиН по инсоляции, пересчитывает связанные параметры при изменениях и визуализирует отклонения. Проверку можно провести точечно или по всей площадке.

«10D РМП» – один из модулей платформы «Самолет 10D», он призван объединить функции генерации, анализа и корректировки проектных решений до покупки участка в единой среде. Это устраняет необходимость работы в нескольких разрозненных программах, экономит время и снижает нагрузку на проектную команду. Погрешность между предварительными и финальными ТЭП при использовании «10D РМП» составляет всего 5%, ранее она достигала 10-15%.

«10D РМП» работает полностью автономно и не зависит от внешних онлайн-сервисов. Все данные и вычисления остаются во внутреннем периметре компании, что важно при работе с конфиденциальной информацией.

«Ранее для выполнения аналогичных задач проектировщики вынуждены были использовать до 5 разных программ, «Самолет» объединил все функции в одном продукте. «10D РМП» позволяет оперировать конкретными цифрами, что обеспечивает аргументацию и прозрачность при принятии инвестиционных решений. По данным наших исследований, возможность на ранней стадии работы с участком рассмотреть варианты формирования планировки позволяет увеличить маржинальность проекта до 3%. Мы собираемся дальше развивать возможности и функциональность «10D РМП»: в будущем добавим новые типы секций, конструктор урбан-блоков, а также модернизируем систему работы с пластикой фасадов и типовыми этажами, что позволит еще увеличить точность проработки и конечных расчетов», – сказал Максимилиан Толкачев, руководитель продукта «10D РМП» «Самолет 10D».