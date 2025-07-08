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Grass организовала коммуникации с партнерами из 40 стран с помощью «МТС Линк»

«МТС Линк», платформа для для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, стала основным решением для делового общения компании Grass, российского производителя профессиональной автохимии и оборудования, моющих средств для клининга, бытовой химии и косметики. Решение заменило разрозненные сервисы, которые использовались для организации рабочих встреч внутри компании, а также с клиентами и подрядчиками из более чем 40 стран. Для организации гибридных совещаний в переговорных комнатах офиса Grass подключили модуль «МТС Линк Rooms».

Благодаря «МТС Линк» у Grass появилось единое цифровое пространство для всех видов делового общения. Разрозненные инструменты создавали сложности: встречи не синхронизировались, не было общего календаря, участникам приходилось переключаться между окнами и вкладками. Переход на единую платформу позволил централизовать коммуникации, упростить организацию встреч и обеспечить стабильную связь — как с российскими офисами, так и с зарубежными партнерами.

Команда Grass проводит на платформе «МТС Линк» ежедневные встречи, совещания и стратегические сессии. Также на ней регулярно проходят переговоры с клиентами и подрядчиками из более 40 стран. Для качественного подключения к онлайн-встречам из офиса в переговорных комнатах Grass установили модуль «МТС Линк Rooms» — программно-аппаратное решение с совместимым оборудованием. Каждая комната оснащена тремя массивами микрофонов и роботизированными камерами, которые автоматически отслеживают участников и помещают их в центр кадра, когда они говорят.

Чтобы повысить эффективность коммуникаций и сэкономить время, в компании используют функции на базе искусственного интеллекта — текстовую расшифровку и саммаризацию встреч. Инструменты помогают быстро вернуться к сути обсуждений, фиксировать ключевые договоренности и оперативно принимать решения, освобождая пользователей от необходимости пересматривать записи.

«Для нас было важно найти надежное решение, не зависящее от иностранных платформ. Мы ведем переговоры с партнерами из разных стран, обсуждаем коммерчески чувствительные вопросы — стабильность соединения и безопасность данных критичны. «МТС Линк» подошел по всем параметрам: функциональность, качество связи, высокий уровень техподдержки. Мы уже оснастили несколько переговорных комнат с помощью модуля Rooms и планируем расширять инфраструктуру дальше — платформа стала важной частью нашей внутренней коммуникационной среды», — отметил заместитель генерального директора по проектам Grass Александр Хохлов.

«Grass строит бизнес не только в России, но и в десятках других стран. При таких масштабах важно, чтобы коммуникации с удаленными сотрудниками, партнерами и поставщиками были так же продуктивны, как деловое общение в офисе. Мы рады, что «МТС Линк» стал для компании универсальным инструментом, который позволил добиться высокого уровня эффективности. Для нас ценно, что команда Grass подошла к проекту системно: не только заменила разрозненные сервисы, но и начала развивать инфраструктуру переговорных комнат на базе модуля Rooms. Мы видим большой потенциал в дальнейшем расширении сценариев использования платформы и готовы поддерживать компанию на каждом этапе», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

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