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Rocket Group обновила rTIM: ИИ-платформа стала еще более самостоятельной

Компания Rocket Group выпустила обновление ИИ-платформы rTIM —инструмента для концептуального проектирования и оценки территорий. Новая версия берет на себя полноценную генерацию и расчет концепций с минимальным вмешательством человека. Об этом CNews сообщили представители Rocket Group.

Приступая к работе над обновлением функционала, команда Rocket Group учитывала пользовательский опыт урбанистов и проектировщиков. В rTIM появилась большая вариативность застройки по сравнению с предыдущей версией. Сценарий, предлагаемый искусственным интеллектом, теперь требует минимального редактирования. Скорость и обоснованность инвестиционных решений при использовании платформы повысилась в десятки раз.

В обновлении реализован новый алгоритм трассировки улично-дорожной сети, который формирует каркас улиц с учетом заданной логики плотности и связности. Появилась полноценная концепция кварталов как базовых градостроительных единиц, включающих земельные участки разного назначения. Это позволяет моделировать реальную структуру будущей застройки, а также проводить точную визуализацию межевания на карте проекта.

Среди ключевых нововведений —появление секционной застройки (включая башенные типы), которая регулируется заданием плотности и коэффициентов застройки. Также стало возможно добавление новых типов инфраструктуры: спортивных и культурных центров, площадок благоустройства. Кроме того, увеличили количество типов уличных профилей, что позволяет более гибко проектировать места хранения автотранспорта в улично-дорожной сети. Все это делает работу с концепцией наглядной, быстрой и адаптивной к изменяющимся вводным данным.

«Мы стремимся предоставить специалистам в области градостроительства инструмент, который не только ускоряет процесс проектирования, но и повышает его качество. Обновленная платформа rTIM — это шаг к более эффективному и точному планированию территорий. Инновации не должны существовать ради инноваций. Наш искусственный интеллект приносит реальную пользу бизнесу и представителям сложных творческих профессий. С внедрением нового функционала платформа стала ещё более автономным и ценным помощником для проектировщиков, урбанистов и инвесторов», — сказал Борис Латкин, основатель и руководитель Rocket Group.

В ходе экспериментов отдела разработки rTIM было установлено, что цифровизация этапа концептуального проектирования сокращает трудоемкость в 200 раз в сравнении с классическим подходом. По оценке Rocket Group, сокращение затрат на стадию предварительной концепции составляет более 30%.

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