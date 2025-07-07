Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль

Александ Калинин рассказал, как потерял контроль над когда-то крупнейшей в России ИТ-компанией, сооснователем которой он являлся. Предприниматель продолжает развивать бизнес-проекты, но считает, что делать это становится все трудней, так как рынок консолидируется вокруг госструктур.



Триггер распада

Александр Калинин, один из основателей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая с 2007 по 2019 гг. возглавляла рейтинг крупнейших ИТ-компании России по версии CNews, рассказал в интервью TAdviser о причинах распада своего детища.

«С моей точки зрения, триггером послужила серьезная задолженность «Систематики» перед OCS. В какой-то момент мы решили не тянуть этот воз дальше, а цивилизованно разойтись», — сказал Калинин. Причину возникновения долга он связал с отраслевой спецификой бизнеса: «Системная интеграция и производство техники носят пиковый характер, “продажи там — как пила”. А бизнес дистрибуции более-менее ровный, и OCS работал в каком-то смысле как банк, сглаживал эту “пилу”».

НКК формально распалась в 2021 г., но «разговоры о распаде», по словам Калинина, начались раньше — где-то в начале 2020 г. А 14 июля 2020 г., началось уголовное дело о картеле.

«Аквариус» Александр Калинин процесс распада НКК считает предательством

На тот момент в НКК входили «Систематика», STEP LOGIC, TopS BI, «Энсис Технологии», HeadPoint, «Систематика Консалтинг», ООО «Национальная платформа», «РСТ-Инвент», «Доверенная среда», Landata, Lanmax, «Аквариус». Идея, сказал Калинин, была в том, чтобы собрать сильных игроков с разными компетенциями: дистрибуция, сборка техники, системная интеграция.

Дело о картеле

Напомним, Александр Калинин был задержан правоохранительными органами 14 июля 2020 г. по подозрению в участии в картельном сговоре. Корни этой истории берут начало в 2017 г., и связаны с громким разбирательством по линии ФАС. Тогда антимонопольный орган признал поставщиков компьютеров для ГАС «Выборы» виновными в картельном сговоре на касающихся этой информсистемы торгах.

Эти обвинения Калинин считает не обоснованными. «Да, нас обвинили в картеле. Хотя, например, я с одним из фигурантов дела, с которым якобы сговаривался, познакомился только в зале суда», — сказал он TAdviser. «Я считаю, что то наказание, которое мне дали — условный срок, минимальный по этой статье, — свидетельствует о том, что никакого преступления на самом деле не было», — добавил Калинин.

Всю эту «историю с ФАС и судом» он назвал попыткой рейдерского захвата. С Денисом Фроловым, который стал финальным бенефициаром активов НКК, по его словам, они не были знакомы: «Я не знаю, откуда он взялся. Никогда с ним не общался, у меня к нему никаких вопросов нет. Но, да, сейчас он в партнерстве с моими бывшими коллегами по НКК. Я с ним не общаюсь. То, что они сделали, я воспринимаю как предательство. Возможно, кто-то оказался слаб, кто-то поддался давлению, может, кому-то что-то предложили. Такое бывает. Это их выбор».

Как дальше развивались события

В июне 2021 г., как писал тогда CNews, собрание учредителей НКК приняло решение о смещении с должности ее президента Александра Калинина. Новым главой корпорации избран совладелец холдинга AstraLinux Денис Фролов. Затем Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, которые основали компанию вместе с Калининым, начали переговоры с Денисом Фроловым о продаже ему принадлежащих им 64% НКК. Семья Калининых выступала против этой сделки.

Производитель компьютерной техники «Аквариус» (был основным активом НКК) де-факто остался под контролем семьи Калининых.

В феврале 2022 г совладелец группы «Вартон», акционер «Байкал электроникс» и соучредитель Astra Linux Денис Фролов рассказал CNews, что станет основным владельцем и руководителем переформатированной «Национальной компьютерной корпорации» (НКК).

Чем все закончилось

Александр Калинин в 2023 г. избавился от доли в ООО «Смарт-холдинг» (юрлицо появилось в результате переименования НКК в конце 2021 г). Бизнесмен намеревался вложить часть вырученных средств в другие проекты. Эксперты оценили долю Калинина в 12-20 млрд руб.

В апреле 2025 г. CNews стало известно, что он вложился в создание промышленных контроллеров для объектов ядерной и неядерной энергетики и для этих целей выкупил предприятие в Пензе. Проект запущен совместно с экс-вице-президентом компании «Ланит» Сергеем Белкиным. Хотя в своем интервью TAdviser Калинин сказал: «Мне кажется, происходит консолидация рынка вокруг государственных структур. Частные компании остаются, но работать им все сложнее и сложнее».