В России вновь запустят госпортал открытых данных, который не работал больше двух лет

Портал открытых данных планируют перезапустить после более чем двухлетнего простоя в середине июля 2025 г. Ранее к его работе высказывались претензии. Площадка была создана в 2014 г. как часть «Открытого правительства», прекратившего свое существование в 2018 г. Отвечавший за этот проект министр Абызов был тогда уволен, а через год на него завели уголовное дело.



Перезапуск портала открытых данных

Минэкономики 15 июля 2025 г. планирует перезапустить на единой цифровой платформе «Гостех» закрытый в 2023 г. портал data.gov.ru, предназначенный для публикации открытых данных (наборов статистики, реестров, государственных баз данных и т.д), выяснил «Коммерсант».

Граждане и организации смогут искать, просматривать и скачивать наборы открытых данных, а бизнес — создавать на их основе новые приложения и сервисы.

«Этот инструмент позволяет анализировать бюджетные расходы и дает возможность оценки эффективности реализации федеральных программ, а также использовать полученные данные для разработки качественных инноваций во всех сферах», — пояснил координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.

freepik Предполагается, что бизнес сможет использовать открытые данные, публикуемые на специализированном госпортале

Минэкономики уже провело предпоказ портала для представителей бизнеса, науки и экспертов. Пока вход на него доступен только поставщикам открытых данных (федеральные, региональные и местные органы исполнительной власти).

Портал открытых данных впервые был запущен в 2014 г. как часть «Открытого правительства» и закрыт в марте 2023 г. для доработки.

Что изменилось

Изначально планировалось потратить на доработки четыре-шесть месяцев. В итога за почти два с половиной года была проведена инвентаризация размещенной информации, модернизация функционала и переезд на «Гостех» (облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами).

«Это одна из первых систем на "Гостехе", и были нюансы, которые повлияли на то, что она запускается немного позже, чем планировалось. Но с учетом того что эта работа с данными, здесь, скорее, важнее безопасно запустить ресурс, чем поторопиться», — сказал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономики Владимир Волошин. Он добавил, что для безопасности были разработаны согласованные с ФСБ и другими структурами методики, а также реализован функционал, позволяющий оперативно закрыть какие-то сведения в случае, если они несут риски.

По данным Минэкономики на четвертое июля 2025 г., у портала 629 поставщиков наборов данных (сведения еще от примерно 160 находятся на модерации). Уже опубликовано 4,94 тыс. наборов по 16 категориям — «Безопасность», «Картография», «Спорт», «Туризм», «Государство», «Культура», «Строительство», «Экология», «Досуг и отдых», «Метеоданные», «Торговля», «Экономика», «Здоровье», «Образование», «Транспорт» и «Электроника».

Ожидается публикация еще более 200 наборов. Представители бизнеса предложили добавить также данные статей из научных журналов и геоданные.

Неудачный первый запуск

В июле 2021 г. CNews писал о проверке, проведенной Минэкономразвития совместно со Счетной палатой, которая выяснила, что количество раскрываемых органами власти данных планомерно растет, однако посещаемость портала открытых данных падает. Спад, согласно опросу пользователей портала, был связан, в первую очередь, с не вполне адекватной работоспособностью самого сервиса. Респонденты также отметили невысокое качество публикуемых данных, отчего возникает сложность с поиском необходимой для работы информации.

По состоянию на 2022 г. проблемы с открытыми данными в стране сохранялись, о чем свидетельствовал доклад «Открытость государства в России». Практически все ведомства выполняли требования по оформлению своих порталов открытых данных. Но в ряде случаев госорганы размещали только административные наборы данных, которые не представляют интереса для бизнеса, институтов или граждан.

Провал проекта «Открытое правительство»

Система открытых данных, которые обязаны выкладывать госорганы, была создана в рамках «Открытого правительства». Также был запущен портал regulation.gov.ru и портал «Российская общественная инициатива», позволяющий гражданам оставлять петиции. Министром по координации деятельности «Открытого правительства» был назначен Михаил Абызов.

Летом 2018 г. Абызов потерял свою должность. Вместе с тем перестало существовать и «Открытое правительство», хотя экспертный совет и другие составные части запущенного механизма продолжили работу.

В марте 2019 г. стало известно об аресте Абызова. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении него и пяти его партнеров, обвиняя их в мошенничестве и в организации преступного сообщества. По данным следствия, Абызов в период с 2011-2014 гг. был бенефициаром ряда офшорных компаний, которые реализовали преступную схему.

Михаил Абызов был одним из богатейших членов российского Правительства. По итогам 2015 г. он заработал 455 млн руб., больше любого другого деятеля Правительства. Он также был единственным членом Правительства, одновременно входившим в рейтинг крупнейших бизнесменов Forbes. По итогам 2018 г. он занял в рейтинге 162 место с состоянием $600 млн.