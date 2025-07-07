CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Операционная система «Ред ОС» включена в состав программно-аппаратных комплексов для авиационной отрасли

Операционную систему «Ред ОС», разработанную «Ред Софт», включили в состав программно-аппаратных комплексов производства фирмы «НИТА». Проект реализован в рамках программы импортозамещения: необходимость перевода ИТ-инфраструктуры компаний на отечественные разработки направлена на снижение рисков санкционного давления и ограничения зависимости от зарубежных вендоров.

Специалисты фирмы «НИТА» столкнулись с задачей найти надежную операционную систему для своих программных продуктов, чтобы повысить технологическую независимость и выполнить требования российского законодательства. Компания поставила перед собой цель – обеспечить стабильную работу приложений на отечественных платформах и упростить установку и эксплуатацию ПО.

Сегодня порядка 60% воздушного пространства России контролируют системы фирмы «НИТА». Программно-аппаратные комплексы (ПАК) фирмы «НИТА» установлены более чем в 380 авиационных предприятиях, центрах организации и обслуживания воздушного движения (ОрВД /ОВД), учебных заведениях в страны, а также за рубежом. Технические решения фирмы «НИТА» обеспечивают безопасность и надежность авиасообщения на площади свыше 15 млн кв километров. Компания разрабатывает специализированное ПО для организации и обслуживания воздушного движения, которое активно применяют в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и других авиационных предприятиях страны.

В последние годы в авиаотрасли остро ощущается потребность в комплексном решении, способном упростить предприятиям процесс внедрения программных продуктов. Готовый ПАК, укомплектованный российской операционной системой, экономит время и силы при эксплуатации за счет наличия настроенной и безопасной среды, а также единой техподдержки программного обеспечения и «железа». Внедрение комплексов, построенных на базе отечественной операционной системы, позволяет быстро развернуть на предприятии импортонезависимую ИТ-инфраструктуру.

Для достижения поставленных целей профильные специалисты фирмы протестировали «Ред ОС», разработанную «Ред Софт». Все тесты прошли успешно, подтвердив полную совместимость приложений фирмы «НИТА» и операционной системы «Ред Софт». «Ред ОС» зарекомендовала себя как надежный и защищенный ИТ-продукт, соответствующий необходимым стандартам и требованиям.

В результате тестовых испытаний подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» с продуктами фирмы «НИТА» включенными в реестр российского программного обеспечения.

После тестовых испытаний «Ред ОС» вошла в состав программно-аппаратных комплексов производства фирмы «НИТА».

Использование «Ред ОС» позволило повысить надежность и безопасность работы программных продуктов фирмы. Предприятия авиационной отрасли получили возможность работать с отечественным программным обеспечением, соответствующим всем требованиям российского законодательства.

Включение в состав ПАКов фирмы «НИТА» «Ред ОС», помогает компании усилить позиции на рынке и предложить заказчикам конкурентоспособные решения.

«Внедрение операционной системы «Ред ОС» в программно-аппаратные комплексы фирмы «НИТА» стало важным шагом в развитии отечественного ИТ-сектора и авиационной отрасли. Это сотрудничество демонстрирует успешность применения российских технологий в критически важных сферах экономики и способствует укреплению технологического суверенитета страны. Выбор операционной системы «Ред ОС» – логичное продолжение нашей стратегии по импортозамещению», – сказал Юрий Дурманенко, заместитель генерального директора по разработкам фирмы «НИТА».

«Мы смогли продемонстрировать все преимущества «Ред ОС» в реальных проектах оснащения и модернизации аэронавигационной системы России. Надежность и гибкость нашей платформы были доказаны при внедрении программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих бесперебойную работу критически важных систем. Совместимость «Ред ОС» с прикладным ПО открывает новые возможности для развития отечественной авиации. Мы уверены, что успешный опыт сотрудничества между «Ред Софт» и фирмой «НИТА» это только начало, мы продолжим создавать высокотехнологичные и конкурентоспособные продукты для отрасли», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Партнеры видят большие перспективы в дальнейшем взаимодействии и стремятся к достижению общих целей по развитию авиационной отрасли и укреплению позиций на российском и международном рынках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

Россия под ударом. Число DDoS-атак на российские компании выросло на 60%. Атаки становятся все сложнее и опаснее

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа

Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще