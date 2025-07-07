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ГК «АРТ Групп» ускорила обработку заявок с помощью Profitbase и «Битрикс24»

Девелопер ГК «АРТ Групп» автоматизировала внутренние процессы и взаимодействие с клиентами с помощью «Битрикс24» и Profitbase. Результат – автоматизация работы с заявками и сокращение времени на их обработку. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

До начала проекта компания использовала другую CRM, однако система не могла предоставить достаточного уровня гибкости и возможностей для управления продажами. В связи с этим было решено перейти на «Битрикс24».

После внедрения Profitbase + «Битрикс24» менеджеры девелопера могут работать с актуальной информацией об объектах, ценах, доступности помещений и условиями бронирования прямо в CRM. Интерактивная квартирограмма встроена в сделки. Менеджер видит статус каждого помещения, может быстро предложить клиенту подходящий вариант и сразу же его забронировать.

Интеграция всех каналов продаж в CRM позволила полностью автоматизировать сбор заявок и сократить общее время обработки лидов. Благодаря «Битрикс24» руководство девелопера получило возможность отслеживать выполнение планов и эффективность сотрудников в режиме реального времени. Profitbase обеспечил управление планировками и доступностью объектов недвижимости прямо в CRM. Сотрудники отдела продаж в любой момент видят, какие квартиры доступны, и могут оперативно работать с запросами клиентов.

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