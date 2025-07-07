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«Диасофт» расширила возможности продукта для автоматизации взаимодействия с торговыми репозитариями

Компания «Диасофт» расширила возможности продукта «Взаимодействие с торговыми репозитариями», который входит в состав решений «Брокерское обслуживание» и «Дилерские операции». Теперь в дополнение к существующей поддержке первичной регистрации данных, продукт автоматизирует процесс формирования и отправки сообщений об изменениях, вносимых в уже зарегистрированные сделки. Это позволяет финансовым организациям оперативно и корректно отражать все изменения в торговых репозитариях в соответствии с Федеральным законом39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России № 4104-У.

Продукт «Взаимодействие с торговыми репозитариями» поддерживает актуальные форматы сообщений репозитария НРД. Помимо этого, продукт также автоматизирует сбор и своевременную регистрацию информации о внебиржевых сделках, заключенных на основании генеральных соглашений и вне их рамок.

Ключевые функциональные возможности продукта:

Автоматизированное формирование и отправка сообщений в торговый репозитарий информации:

по генеральным соглашениям, необходимых для регистрации как первичных данных, так и изменений по ним; по договорам/сделкам с ценными бумагами, индексами, валютой, процентными и товарными деривативами; по обязательствам по договорам/сделкам; по уплаченным в рамках генерального соглашения маржевым суммам; по справедливой (оценочной) стоимости по договорам/сделкам.

Двойная верификация (опционально): возможность верификации сообщений пользователями перед отправкой. Это обеспечивает дополнительный уровень контроля качества данных при передаче сообщений в торговые репозитарии.

Обработка входящих ответных сообщений от репозитария (ответ об успешной регистрации или отказ в регистрации данных).

Преимуществами продукта являются: легкая интеграция с любыми учетными системами и торговыми репозитариями (не только НРД); поддержка различных способов взаимодействия с торговыми репозитариями, включая файловый шлюз, интеграционный шлюз и специализированные API-сервисы; удобный пользовательский интерфейс для отслеживания статуса всех сформированных и отправленных в торговый репозитарий сообщений; микросервисная архитектура на импортонезависимом технологическом стеке обеспечивает простую интеграцию в любой ИТ-ландшафт.

Расширение функциональности «Взаимодействия с торговыми репозитариями» позволяет не только соответствовать требованиям регуляторов, но и значительно повысить эффективность процессов управления данными и отчетностью.

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