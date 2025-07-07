Аутентификаторы «Рутокен MFA С Nano» для частных лиц

С начала июля компания «Актив» приступила к продажам устройства «Рутокен MFA С Nano» в новой розничной упаковке, удобной для реализации аутентификаторов конечным пользователям. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Рутокен MFA С Nano - USB-токены из новой линейки пользовательских устройств для аутентификации в веб-приложениях, работающих на базе стека технологий FIDO2 (CTAP2).

Розничная упаковка представляет из себя индивидуальный прозрачный блистер-бокс с вложенным полиграфическим вкладышем. Она разработана в связи с ростом спроса конечных пользователей на аутентификаторы« Рутокен MFA С Nano» и в ответ на запрос партнеров компании «Актив» на более узнаваемую и привлекательную упаковку для розничных покупателей данного устройства. Устройства в такой упаковке могут быть штабелированы, они удобны для распространения дистрибьюторами и магазинами на маркетплейсах.

Андрей Шпаков, руководитель отдела развития многофакторной аутентификации компании «Актив»: «USB-токен «Рутокен MFA С Nano», пожалуй, первый продукт «Рутокен», максимально понятный и востребованный у розничных покупателей. Спрос на продукт обусловлен ростом киберграмотности людей, их желанием защитить свою информацию и персональные данные в цифровом пространстве».

Токены «Рутокен MFA С Nano» в новой розничной упаковке в форме блистер-бокса доступны к заказу с первого июля 2025 г.