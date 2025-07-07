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Аналог Jira №1 от EvaTeam обновлен до версии 2.29

Компания EvaTeam объявила о выпуске новой версии ИТ-конвейера разработки ПО полного цикла EvaDev – 2.29 «Челябинск». Релиз включает ряд важных улучшений в продуктах EvaProject, EvaWiki, EvaServiceDesk и EvaGit, направленных на повышение удобства работы с задачами, улучшение продуктивности сотрудников и укрепление мер защиты информации. Об этом CNews сообщили представители EvaTeam.

В новой версии системы управления проектами EvaProject представлены такие ключевые нововведения, как встроенные чек-листы для облегчения мониторинга задач, отчёты «План/Факт» для анализа затрат времени и ресурсов, улучшенный экспорт аудита в SIEM-системы с передачей данных по защищённым каналам, механизмы контроля политик паролей, синхронизацию между инстансами. В EvaWiki внедрен мощный модуль обучения с возможностью создания курсов, вопросов и экзаменов, а также отчетностью по прохождению сотрудниками. Для службы поддержки EvaServiceDesk введены новые атрибуты активов и дополнительные функции для удобства работы с задачами на портале. Пользователи продукта EvaGit получили возможность подключения к хранилищу кода через шифрованные SSH-ключи, инструменты интерактивного сравнения изменений и поддержку pull requests для совместной разработки проектов.

«Мы продолжаем совершенствовать наши решения, стремясь обеспечить отечественным компаниям максимальную эффективность и комфорт в работе с системами управления проектами и задачами, заменяя зарубежные аналоги и создавая надежную альтернативу продуктам Atlassian», – сказал директор продукта EvaDev Дмитрий Дерябин.

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