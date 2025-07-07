«Альт Виртуализация» 11.0: быстрая установка, поддержка SDN, обновление через веб-интерфейс, простая миграция из VMware

«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Виртуализация» на 11 платформе.

Операционная система «Альт Виртуализация» теперь выпускается в нескольких редакциях, по принципу «одна платформа виртуализации — одна редакция». Это позволяет ускорить обновление продуктов в соответствии со стандартами мировых проектов, расширить функциональность каждой редакции. Первой выходит редакция операционной системы «Альт Виртуализация» 11.0, основанная на платформе Proxmox Virtual Environment (PVE) версии 8.4. Редакция для облачной виртуализации находится в разработке.

Новый инсталлятор обеспечивает быструю и удобную установку «Альт Виртуализации».

Теперь подготовка диска осуществляется согласно требованиям PVE, что упрощает настройку хранилища и оптимальное распределение дискового пространства. При установке можно выбрать одну из двух файловых систем — ext4 и Btrfs, а также массивы дисков Btrfs RAID (0, 1, 10), обеспечивающие надежность хранения данных. Доступно автоматическое создание групп томов (VG) и логических томов (LVM-thin).

Измененный раздел настройки сети обеспечивает простую интеграцию с сетевыми инфраструктурами. На этом этапе можно выбрать поддержку VLAN-тегов, задать параметры DNS-сервера и домена поиска. Автоматическое создание моста vmbr0 на этапе инсталляции облегчает подключение к интернету сразу после установки дистрибутива.

В «Альт Виртуализации» появилась поддержка программно-определяемых сетей (SDN). Администраторы получили возможность: создавать надежные изолированные сегменты для различных приложений и сервисов; разделять сеть на зоны, виртуальные сети и подсети (VNets), что значительно повышает безопасность и управляемость виртуальной инфраструктуры; контролировать виртуальные гостевые сети.

Теперь администраторы могут добавлять и удалять репозитории, обновлять дистрибутив непосредственно из графического веб-интерфейса. Это существенно сокращает время на обслуживание и обновление системы, повышая общую эффективность эксплуатации решения.

Инструменты контейнеризации Kubernetes, Docker, CRI-O и Podman перенесены в «Альт Сервер». Это позволило упростить архитектуру «Альт Виртуализации», повысить стабильность и отказоустойчивость. В составе операционной системы осталась базовая для PVE контейнерная технология Linux Containers (LXC).

Добавлен инструмент для прямого импорта виртуальных машин из VMware ESXi с сохранением всех необходимых настроек, таких как сетевые интерфейсы и диски. Это значительно ускоряет миграцию инфраструктуры на «Альт Виртуализацию» с решений, основанных на VMware.

«Альт Виртуализация» 11.0 совместима с процессорами на архитектурах x86_64 и AArch64.

«Альт Виртуализация» 11.0 поступает в продажу с момента выпуска. Версия 10.4 также доступна для покупки до конца 2025 г. Условия технической поддержки и лицензирования указаны на странице продукта.