МКЭиИТ и «Базальт СПО» будут готовить специалистов на ОС «Альт»

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», подписал партнерское соглашение с Мурманским колледжем экономики и информационных технологий (МКЭиИТ).

Основной целью партнерства является совместная подготовка высококвалифицированных ИТ-специалистов в рамках проекта «Альт Академия», а также совершенствование системы подготовки ИТ-кадров в Мурманске. Особое внимание уделяется специальности «Сетевое и системное администрирование». Как крупнейший город за Полярным кругом и значимый промышленно-логистический центр Мурманск нуждается в квалифицированных системных администраторах, владеющих навыками по работе с актуальными решениями, в том числе отечественными.

Церемония подписания прошла в рамках круглого стола на тему: «Сотрудничество с производителями отечественного оборудования и ПО в подготовке ИТ-специалистов как ответ на ключевой запрос работодателей». В нем также приняли участие «Айдеко», «Киберпротект», «РДП Инновации» (EcoRouter), РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

«При работе с колледжами и техникумами мы уделяем особое внимание подготовке кадров для регионов, участвуем в подготовке специалистов в области сетевого и системного администрирования, защиты данных и систем на базе российского технологического стека. Такие мероприятия помогают лучше понять запрос региона на ИТ-кадры, выстроить комплексное сотрудничество бизнеса, разработчиков российского ПО и образовательных организаций», — отметила Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО».

В ходе круглого стола участники обсудили перспективы сотрудничества, а для преподавателей информационных технологий и ИТ-специалистов региона был проведен технический мастер-класс. На нем продемонстрировали работу российского оборудования и операционных систем «Альт», которые уже успешно применяются студентами колледжа при сдаче обязательного демонстрационного экзамена, а также на конкурсных заданиях чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс» по компетенциям системного администрирования, что подчеркивает практическую направленность партнерства колледжа с вендором.