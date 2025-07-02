«Системный софт» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области решений по управлению ИТ-активами

Компания «Системный софт» и российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) объявили о расширении стратегического сотрудничества в области решений по управлению ИТ-активами. «Системный софт» возьмет на себя задачи по внедрению и адаптации SimpleOne ITAM под ландшафт заказчиков.

SimpleOne ITAM — система, которая помогает организациям оптимизировать управление ИТ-активами, контролировать расходы на поддержку инфраструктуры и принимать обоснованные стратегические решения. Система создает единую базу активов всех отделов и филиалов, отслеживает контрактные обязательства и упрощает формирование отчетности.

«Совместная работа с «Системным софтом» в области ITAM позволит реализовывать комплексные проекты по управлению ИТ-активами в рамках единой low-code-платформы. Такие решения будут востребованы организациями, которые стремятся получить прозрачность учета ИТ-ресурсов и оптимизировать связанные с ними расходы», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Системный софт» сотрудничает с SimpleOne с 2022 г. Компания предлагает клиентам систему автоматизации ИТ-процессов SimpleOne ITSM и решение для управления жизненным циклом разработки SimpleOne SDLC. В 2025 г. специалисты «Системного софта» прошли обучение по продукту SimpleOne ITAM и готовы предоставлять полный комплекс услуг по его поставке, внедрению и поддержке.

«Рост спроса на ITAM-решения среди российских компаний обусловлен потребностью в прозрачности и оптимизации ИТ-ресурсов, особенно в условиях импортозамещения, — отметила Татьяна Литвинова, руководитель направления BPM, «Системный софт». — Наличие компетенций по внедрению SimpleOne ITAM позволяют нам предлагать заказчикам отечественный комплекс решений по управлению ИТ-активами на единой платформе: от оценки текущих процессов и активов до мониторинга всех ИТ-ресурсов».