«Магнит» запустил ИИ-сервис для индивидуального подбора косметики в 2,5 тыс. магазинов «Магнит Косметик»

«Магнит» масштабирует инновационный сервис BeautyScan – технологию на основе искусственного интеллекта, которая персонально подбирает уходовые и декоративные средства по фото и предпочтениям покупателей. В июне 2025 г. сервис BeautyScan стал доступен более чем в 2,5 тыс. магазинов сети «Магнит Косметик». Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

«Магнит» начал тестировать технологию BeautyScan в 2022 г. в 14 магазинах «Магнит Косметик» в крупных городах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В 2023 г. сервис был запущен более чем в 200 торговых точках.

Сервис BeautyScan был разработан биотехнологической стартап-студией Scanderm, резидентом инновационного центра «Сколково». Перед последним этапом масштабирования разработчики Scanderm вместе с ИТ-специалистами «Магнита» улучшили алгоритмы, что поможет сделать персональные рекомендации более точными. Кроме того, к подбору персональных средств уходовой косметики добавилась новая функция примерки декоративной косметики в режиме реального времени с помощью AR-технологии. Теперь система анализирует более 1,5 тыс. товаров в категориях ухода, макияжа и учитывает их наличие в конкретном магазине «Магнит Косметик».

Чтобы воспользоваться BeautyScan, нужно навести камеру смартфона на QR-код в магазине, перейти по ссылке, загрузить фотографию лица и ответить на несколько вопросов – о типе, состоянии кожи и задачах, которые потребитель хочет решить с помощью косметики. Диагностика осуществляется с помощью нейросетей с применением компьютерного зрения. Искусственный интеллект обрабатывает снимок, результаты анкетирования, отбирает тип продукта, компоненты в косметике, которые подходят конкретному потребителю, и выдает рекомендации. Система не просто подбирает средства, но и составляет индивидуальные программы ухода в разных ценовых категориях.

Сервис показал положительное влияние на продажи тестового ассортимента и трафик: средний чек пользователей BeautyScan вырос на 29,2%, частота посещений магазинов – на 35% относительно контрольной группы в период до проведения пилота.

«Магнит» продолжит совершенствовать функционал BeautyScan и масштабировать сервис в магазинах сети «Магнит Косметик». В скором времени в магазинах появятся цифровые панели с рекомендациями косметики даже без необходимости заходить в приложение.

Владимир Пресняков, операционный директор «Магнит Косметик»: «BeautyScan – уникальный для ритейла сервис диагностики кожи и индивидуального подбора товаров для красоты. Существующие на рынке технологии, как правило, ограничиваются одним брендом косметики. Мы же помогаем покупателям сориентироваться в многообразии ассортимента и предлагаем выбор из большого числа брендов и средств, представленных в «Магнит Косметик» - крупнейшей сети дрогери в России. Точность диагностики кожи за счет применения нейросетей и компьютерного зрения, индивидуальный подход при подборе косметики и парфюмерии привносят в процесс покупок экспертную составляющую и обеспечивают ценный покупательский опыт, повышая доверие и лояльность клиентов».

Евгений Соболев, сооснователь Scanderm: «Наше решение помогает пользователю разобраться в огромном количестве продуктов, которые предлагает «Магнит Косметик», и выбрать то, что действительно будет эффективно работать. Мы не видели подобных решений для офлайн-ритейла за рубежом и не раз получали награды за нашу разработку. Дальше в планах «Магнита» и Scanderm – установить в магазинах цифровые панели с рекомендациями косметики».