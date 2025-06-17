CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

В системе речевой аналитики VS Robotics появилась функциональность работы с LLM

Компания-разработчик ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») представила новую функциональность системы речевой аналитики – интерфейс для работы с большими языковыми моделями, который позволяет интегрировать любую LLM.

Обеспечивая точность до 95%, система речевой аналитики VS Robotics демонстрирует качество, сопоставимое с работой живого контролера, а в некоторых случаях даже превосходит его, утверждают разработчики. В масштабных проектах с крупными корпоративными клиентами ежедневно обрабатывается до 10 млн звонков. Даже 5% неточностей превращаются в 2–4 тыс. записей диалогов в сутки, что делает ручную проверку чрезмерно затратной по времени и ресурсам.

Использование LLM позволяет автоматизировать обработку такого объема данных, выполняя проверку за считанные минуты и осуществляя значительно более высокую точность определения финального статуса звонка по сравнению с операторами, вынужденными прослушивать сотни записей подряд.

Кроме того, применение больших языковых моделей в речевой аналитике позволило реализовать такие новые функции как суммаризация диалогов, проверка по критичным для бизнеса сценариям, оценка соответствия разговоров нормативным требованиям и законодательству, рекомендации по оптимизации методологических подходов и скриптов и другие задачи, ранее требовавшие участия методолога.

«Интеграция LLM-моделей — важный этап развития нашей системы речевой аналитики, расширяющий ее возможности. Теперь мы можем предоставить нашим клиентам максимальную эффективность обработки голосового и текстового трафика, сокращение затрат на контроль качества обслуживания клиентов, снижая нагрузку на сотрудников и повышая точность итоговых результатов», – отметил руководитель VS Robotics Максим Колосков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

Российским госбанкам запретят покупать импортные кассовые аппараты

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

Российские ученые совершили прорыв в точности вычислений квантовых компьютеров

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще