В системе речевой аналитики VS Robotics появилась функциональность работы с LLM

Компания-разработчик ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») представила новую функциональность системы речевой аналитики – интерфейс для работы с большими языковыми моделями, который позволяет интегрировать любую LLM.

Обеспечивая точность до 95%, система речевой аналитики VS Robotics демонстрирует качество, сопоставимое с работой живого контролера, а в некоторых случаях даже превосходит его, утверждают разработчики. В масштабных проектах с крупными корпоративными клиентами ежедневно обрабатывается до 10 млн звонков. Даже 5% неточностей превращаются в 2–4 тыс. записей диалогов в сутки, что делает ручную проверку чрезмерно затратной по времени и ресурсам.

Использование LLM позволяет автоматизировать обработку такого объема данных, выполняя проверку за считанные минуты и осуществляя значительно более высокую точность определения финального статуса звонка по сравнению с операторами, вынужденными прослушивать сотни записей подряд.

Кроме того, применение больших языковых моделей в речевой аналитике позволило реализовать такие новые функции как суммаризация диалогов, проверка по критичным для бизнеса сценариям, оценка соответствия разговоров нормативным требованиям и законодательству, рекомендации по оптимизации методологических подходов и скриптов и другие задачи, ранее требовавшие участия методолога.

«Интеграция LLM-моделей — важный этап развития нашей системы речевой аналитики, расширяющий ее возможности. Теперь мы можем предоставить нашим клиентам максимальную эффективность обработки голосового и текстового трафика, сокращение затрат на контроль качества обслуживания клиентов, снижая нагрузку на сотрудников и повышая точность итоговых результатов», – отметил руководитель VS Robotics Максим Колосков.