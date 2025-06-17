Intel одним махом выставит на улицу 10 тысяч сотрудников. Уволен будет каждый пятый

Численность сотрудников Intel ощутимо сократится

Корпорация Intel планирует уволить до 20% сотрудников принадлежащих ей предприятий.

«Это трудное, но необходимая мера для решения наших проблем и выхода из сложившегося финансового положения. Она [мера] причиняет боль каждому из нас», – говорится в сообщении за авторством вице-президента по производству Intel Наги Чандрасекарана (Naga Chandrasekaran), направленном в адрес сотрудников компании 14 июня 2025 г. Его копия, подлинность которой была подтверждена четырьмя сотрудниками американского чипмейкера, оказалась в распоряжении издания The Oregonian.

По словам топ-менеджера, компания намерена снизить численность штата сотрудников на 15-20%. Наиболее масштабные сокращения, как ожидается, придутся на июль 2025 г. В Intel отказались комментировать содержимое служебной записки, однако отметили, что компания будет «относиться к людям с заботой и уважением, пока эта важная работа не будет доведена до конца».

Intel Intel покинут до 20% действующих сотрудников

«Устранение сложностей организационного характера и укрепление отношений с инженерами позволит нам более качественно удовлетворять потребности наших клиентов и повысить управленческую эффективность, – заявили в Intel. – Мы принимаем эти решения на основе тщательного анализа того, что необходимо для позиционирования нашего бизнеса в будущем».

Работы лишатся тысячи человек

Intel впервые объявила о грядущей волне увольнений в апреле 2025 г., однако о масштабах сокращений и их структуре официально не сообщалось.

По состоянию на конец 2024 г. совокупная численность сотрудников Intel, занятых в подразделениях компании по всему миру, насчитывала 109 тыс. человек. По самым оптимистичным оценкам, работу в результаты очередной волны сокращений потеряют несколько тысяч человек, и нельзя исключать, что итоговое число уволенных превысит 10 тыс.

Под сокращение попадут работники заводов сразу в нескольких странах, однако, как отмечает издание, наиболее существенным образом текущая кампания может повлиять на социально-экономическую ситуацию в штате Орегон (США), «сердце» производственной машины Intel. Здесь на предприятиях корпорации трудится около 20 тыс. человек, и она является крупнейшим работодателем штата.

«Добровольцев» искать не будут

По итогам всего 2024 г. Intel избавилась от примерно 15 тыс. сотрудников, 3 тыс. из которых являлись работниками орегонского предприятия. Несколько волн сокращений, проведенных Intel, стали ответом на невыдающиеся операционные успехи, не самые радужные краткосрочные прогнозы экспертов, обусловленные суровой конкуренцией на рынке персональных компьютеров и сложностями, которые у компании возникли при разработке и выводе на рынок ускорителей для решения задач в сфере искусственного интеллекта – совокупности технологий, в последние годы находящихся на подъеме.

Если в 2024 г. Intel сокращала расходы на персонал не только за счет увольнений, но и предлагала работникам ранний выход на пенсию или расторжение контракта по собственному желанию за щедрое вознаграждение, то в 2025 г. чипмейкер не планирует полагаться на добрую волю действующих сотрудников. Менеджмент самостоятельно решит, кто именно из них компании более не нужен, в том числе исходя из расставленных руководством приоритетов и с учетом индивидуальной эффективности каждого из кандидатов на увольнение.

В сообщении Чандрасекарана говорится, что при отборе кандидатов на увольнение Intel будет опираться на совокупность факторов, таких как запланированные изменения состава продуктового портфеля, решения о ликвидации отдельных должностей и «некоторые сложные решения относительно проектных инвестиций».

Финансовое положение по-прежнему удручает

В конце апреля 2025 г. Intel опубликовала финансовый отчет, согласно которому выручка чипмейкера составила $12,7 млрд – практически столько же он заработал за аналогичный период 2024 г. (-0,4%). Компания также отчиталась о чистом убытке в размере $0,8 млрд. В 2024 г. этот показатель был вдвое меньше – на уровне $0,4 млрд.

В 2024 г. при администрации тогдашнего президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) Intel удалось добиться федеральных субсидий в размере $7,9 млрд на расширение производственных мощностей в Орегоне, Аризоне, Нью-Мехико и Огайо. Из этой суммы главный американский чипмейкер получил лишь $1 млрд в рамках программы CHIPS Act. Ее реализация была приостановлена по инициативе нынешнего хозяина Белого дома – Дональда Трампа (Donald Trump), администрация которого выразила желание пересмотреть решения его предшественника относительно механизмов распределения финансовой поддержки, но так пока и не продемонстрировала каких-либо результатов.

Нынешняя реструктуризация – первая под руководством нового генерального директора (CEO) Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan). Как сообщал CNews, он занял этот пост в марте 2025 г. Его предшественник Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) возглавлял компанию с февраля 2021 г. по декабрь 2024 г. Гелсингер затеял масштабные перемены, но так и не довел дело до конца, зато при нем компания установила собственный антирекорд, отчитавшись по итогам 2024 г. об убытке в размере $19 млрд.

В апреле 2025 г. Лип-Бу Тан объявил об увольнениях, реструктуризации, и сокращении операционных расходов на $1,5 млрд. Попутно он заставил сотрудников вернуться в офисы с удаленки.