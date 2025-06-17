С возвращающихся в Россию компаний хотят брать компенсацию за ущерб из-за их бегства

Организация «Общественная потребительская инициатива» предложила Правительству сделать обязательным условием возвращения для покинувших страну иностранных брендов плату за ущерб, нанесенный потребителям. Для выплат компенсаций нужен фонд в размере не менее 400 млрд руб., созданный из взносов компаний, которые отключали россиянам функции в уже купленной технике и запрещали скачивать обновления ПО.



Предложение ОПИ

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Правительство с инициативой сделать условием возвращения покинувших страну технологических компаний компенсацию убытков, причиненных пользователям их продуктов, выяснили «Известия».

Зарубежные компании должны компенсировать людям причиненные убытки, ведь в ряде случаев, когда наши бывшие партнеры — производители и импортеры — покидали страну, они нарушали права потребителей, говорится в обращении ОПИ. Отключались функции смартфонов, автомобилей и другой техники, люди не могли устанавливать обновления ПО. Все это создавало для покупателей трудности в использовании достаточно дорогой продукции, вплоть до того, что технику и электронику невозможно было использовать.

«Отключение функций товара в течение гарантийного срока и срока службы недопустимо, мы уверены, что это следует признавать недостатком товара, при котором потребитель вправе потребовать у изготовителя или импортера вернуть ему уплаченные деньги за эту продукцию», — прокомментировал глава ОПИ Олег Павлов.

Дина Орлова from Pixabay Фонд для выплаты ущерба потребителям иностранной техники должен составить не менее 400 млрд руб.

Обязательным условием для возвращения в Россию нужно сделать взнос в специальный фонд под государственным управлением, из которого люди смогут получать компенсации. Средства также можно использовать на программы импортозамещения, считает Павлов.

В ОПИ оценили продажи иностранных брендов на российском рынке до ухода с него в сумму, превышающую восемь трлн руб., а размер компенсационного фонда должен составить не менее 400 млрд руб., считают в организации. Размер компенсации может составлять 5%–10% от стоимости товара, если речь идет об отключении функций техники и оборудования.

Как защитить права потребителей

Правила возвращения иностранных компаний на российский рынок, которые легализуют этот механизм компенсаций, а также методику, которая позволит определить размер выплат людям в зависимости от нарушения и причиненного убытка, нужно еще разработать, по словам Павлова.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников видит сложность в том, как определить всех пострадавших, как собрать данные о покупателях, особенно, если компания уже не работает на нашем рынке. Кроме того, если компенсации будут выплачивать через фонд, возможны задержки и бюрократические сложности, полагает Мельников.

Он предложил вариант выплат через обращение самих пользователей которые подтверждают покупку и получают компенсацию напрямую.

Будут ли желающие вернуться

Еще один риск Мельников видит в том, какая реакция последует от иностранных брендов: «Если условия возврата в Россию будут слишком жесткими, например, появится запрет на вывод прибыли или обязательная локализация без гарантий, компании не вернутся. У них есть альтернативы — другие рынки сбыта в мире, тем более санкционные риски снижают привлекательность России».

Инициатива ОПИ направлена на защиту прав потребителей и имеет смысл в части компенсации реального ущерба при отключении сервисов, сказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, но иностранные компании могут не захотеть возвращаться из-за дополнительных финансовых и бюрократических барьеров.

О решении приостановить свою деятельность на территории России в 2022 г. заявили многие ИТ-корпорации. Некоторые из них продолжают вводить ограничения для российских пользователей.

Так, Google еще весной 2022 г. почти полностью отключил россиянам монетизацию на YouTube, а в августе 2024 г. выгнал их из своей рекламной сети AdSense. Microsoft заявляла о запрете россиянам скачивать и устанавливать обновление для своей операционной системы Windows 11. Adobe (разработчик и поставщиком программ Photoshop, Premiere, Illustrator и Lightroom) прекратила продажу в России своих продуктов и услуг, а также закрыла доступ к ИТ-сервисам для государственных российских СМИ. Apple перестала продавать гаджеты в онлайн-магазинах, отключила онлайн-систему платежей Apple Pay и другие услуги.