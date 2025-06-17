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Т2 и Театр на Бронной изменили формат театрального досуга

Т2 совместно с Московским драматическим театром на Бронной запускает проект, меняющий формат культурного досуга. Теперь поход на спектакль станет еще и цифровым приключением. Оператор создал в Театре на Бронной уникальное пространство с AR-фотостеллой. Гости смогут сделать памятные селфи с любимыми актерами и получить их цифровое автографы. Для тех, кто хочет получить больше информации, театр и T2 предусмотрели аудиосинопсисы – авторские комментарии к спектаклям в исполнении их участников и создателей. В автограф-зоне Т2 зрители также смогут отдохнуть на удобных банкетках с беспроводной зарядкой для мобильных устройств. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Кроме того, теперь на сайте Театра на Бронной посетители могут заранее бронировать столики и делать предзаказы по меню в буфете. Это позволит сэкономить время и избежать очередей. Клиенты Т2 могут получить два горячих напитка в подарок при использовании промокода. Для этого нужно зайти в раздел программы лояльности «Больше» на сайте или в мобильном приложении Т2.

Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона «Москва» Т2: «Мы всегда стремимся делать повседневную жизнь наших абонентов удобнее и ярче – как в цифровом пространстве, так и в реальном. Именно поэтому Т2 активно развивает проекты, которые помогают нашим клиентам глубже погружаться в искусство. Сотрудничество с Театром на Бронной – яркий пример того, как современные решения могут открывать новые грани культурного досуга. Вместе с партнером мы создали интерактивное пространство, где зрители становятся частью цифрового театрального мира: ближе знакомятся с артистами и узнают репертуар в новых форматах, посещают театр с максимальным комфортом».

Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Бронной: «Цифровая эпоха – не угроза театру, а новая стихия, которую необходимо приручать. В нашем сотрудничестве с Т2 мы не просто внедряем современные цифровые инструменты в театральную среду, а создаем новый культурный опыт. И как бы ни было парадоксально, новые технологии не заменяют актеров, а наоборот – усиливают их присутствие, делают эмоции объемными и почти телесными. Это не уход от искусства, а его эволюция».

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