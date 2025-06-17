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Prof-IT Group внедрила технологии IоT и Big Data на заводе «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга»

Завод дизельных двигателей «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» внедрил технологии IоT и Big Data для онлайн-контроля производства на базе отечественной цифровой платформы Winnum. Проект реализован при поддержке технологического партнера группы «Соллерс» — компании Prof-IT Group. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group.

Решение, развернутое командой Prof-IT Group, позволяет получать полную и точную информацию о состоянии производственных линий в режиме реального времени. Это открывает новые возможности для анализа и повышения эффективности работы предприятия.

Производство двигателей требует не только высокой степени автоматизации, но и эффективного контроля. Благодаря современному оборудованию, высоким требованиям к выпускаемым изделиям и производственному процессу сбор данных становится не просто желательным, но и необходимым элементом управления.

Система Winnum выступает в роли «кардиомонитора» предприятия и в режиме онлайн контролирует ключевые параметры работы станков, включая объемы производства, количество дефектных деталей, время работы и незапланированных остановок оборудования. Внедренное ИТ-решение позволяет оперативно диагностировать состояние инструмента и оборудования, а также оптимизирует производственные процессы.

В рамках внедрения Winnum на заводе «Соллерс» специалисты Prof-IT Group столкнулись с достаточно амбициозным запросом - необходимо было разработать детализированные отчеты по работе производственных линий. Отчеты должны были содержать анализ таких ключевых показателей, как объем обработанных изделий, включая качественные и дефектные детали, время работы и простоя оборудования с детальной разбивкой по причинам (авария, голодание, блокировка). Также отчет помогает определить «бутылочное горлышко» на производстве — станции, влияющие на производительность всей линии.

Технологии IoT и Big Data интегрированы в шесть производственных линий: всего подключено более 160 единиц оборудования (включая металлообрабатывающие станки и сборочные станции), с каждой из которых с периодичностью в несколько секунд считывается до нескольких десятков параметров.

Одним из ключевых преимуществ платформы Winnum является ее модульность и возможность настройки под специфические требования заказчика. Благодаря конструктору динамических приложений, встроенному в платформу, команда Prof-IT Group успешно реализовала проект, предоставив заводу удобный инструмент для анализа и оптимизации производственных процессов. Продукт обеспечивает руководство компании и специалистов актуальной информацией по текущему состоянию производственных активов предприятия.

«Внедрение Winnum на предприятиях «Соллерс» — это шаг к еще более глубокой и осознанной цифровизации производства, обеспечивающей прозрачность процессов и повышение производительности оборудования. ИТ-команда группы «Соллерс» уверенно продолжает движение по цифровому пути вместе с технологическим партнером Prof-IT Group», – сказал Ренат Шакирзянов, руководитель ИT проектов группы «Соллерс».

«Мы развиваем наш продукт, чтобы помочь заказчику достичь максимально возможной производительности, выполнить в срок производственные планы и повысить эффективность. Продукт не стоит на месте и учитывает потребности наших клиентов и запросы рынка», – сказал Александр Московченко, директор по развитию Winnum.

«Успешно завершен еще один этап цифровизации одного из заводов группы «Соллерс». Общими усилиями наших команд мы внедрили качественный продукт, позволяющий актуализировать производственный план и проводить регулярный мониторинг оборудования», – сказал Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

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