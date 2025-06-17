CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«АНТ-ЦС» вступила в кооперацию с Промышленным кластером Татарстана

«АНТ-ЦС» и Промышленный кластер республики Татарстан будут совместно разрабатывать конкурентоспособные решения с экспортным потенциалом. Компания предложит кластеру проекты в области автоматизации и цифровизации промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

В рамках сотрудничества «АНТ-ЦС» будет поддерживать работу нескольких отраслевых комитетов кластера, которые занимаются станкостроением, судостроением, фармацевтикой и производительностью труда. Компания планирует внедрение и поддержку решений для цифровизации производственных процессов на базе MES-, APS- и EAM-систем. Продукты доступны в различных форматах размещения, включая «облако», SaaS или On-Premise, а также предусмотрено их сопровождение и развитие.

«Несмотря на то, что ПАО «Газпром» является нашим стратегическим заказчиком, мы активно масштабируем наши решения в области MES-, APS-, EAM-систем, для их интеграции на предприятиях разных отраслей. Наши продукты могут быть модифицированы под любую сферу производства. Наше сотрудничество с участниками кластера позволит нам повысить производительность и эффективность работы предприятий. Полученный опыт станет основой для реализации аналогичных инициатив в других регионах страны», – отметил генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

В рамках сотрудничества предприятия, входящие в состав кластера, получают информацию об автоматизации предприятия, экспертизе по технологиям «Индустрии 4.0» и опыте разработки собственных программных продуктов для цифровизации предприятий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

Российским госбанкам запретят покупать импортные кассовые аппараты

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Российские ученые совершили прорыв в точности вычислений квантовых компьютеров

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще