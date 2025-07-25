Хозяин «крупнейшей в мире дизель-ледокольной флотилии» переходит на PostgreSQL и ОС «Аврора»

«Росморпорт» осуществляет процесс миграции своей системы единого документооборота (ЕОСЭД), функционирующей на базе американской СУБД MS SQL, на отечественную СУБД PostgreSQL. Кроме того, планируется переход на операционную систему Astra Linux и мобильное устройство «Аврора». На реализацию программы импортозамещения выделено финансирование в размере 49,8 миллионов рублей.



Импортозамещение в «Росморпорте»

Как выяснил CNews, «Росморпорт» переводит свою систему единого документооборота (ЕОСЭД) с американской системы управления базами данных (СУБД) MS SQL на отечественную PostgreSQL, также планируется переход на ОС Astra Linux и «Аврора». На импортозамещение выделено 49,8 млн руб.

Об этом стало известно из опубликованного на сайте госзакупок технического задания. Тендер был размещен на торговой площадке 23 июля 2025 г. Заявки от поставщиков принимают до 7 августа 2025 г. Итоги конкурса подведут 18 августа.

Цель тендера, как указано в техническом задании, — перейти на использование российских программ и активно внедрять свободное ПО. Также в планах обеспечить стабильную работу системы электронного документооборота. Для этого планируется обновить ПО и передать права на использование лицензий.

Проект разделен на пять этапов. На первом этапе будут переданы лицензии, на втором — разработано частное техническое задание, на третьем — проведена миграция на PostgreSQL и обновление компонентов. Четвертый этап включает установку модуля офисного редактора и АРМ под «Аврору», а пятый — миграцию серверных компонентов на реестровую ОС и опытную эксплуатацию.

ФГУП «Росморпорт» — стратегически значимое, системообразующее предприятие портовой отрасли России, владелец крупнейшей дизель-ледокольной флотилии в мире. Так «Росморпорт» характеризует себя в своих вакансиях на HeadHunter.

Предприятие создано Постановлением Правительства России в 2003 г. для стабильного развития морских портов страны и эффективной эксплуатации объектов федеральной собственности.

«Росморпорт» имеет 11 филиалов, оказывает услуги в 58 российских морских портах из 62. В его хозяйственном ведении находится 270 судов, включая 34 ледокола и ледокольных буксира.

Подробности тендера

Как указано в техническом задании, планируется миграция данных из текущей системы управления базами данных на PostgreSQL или другую российскую СУБД, совместимую с платформой ЕОСЭД. В рамках миграции будут перенесены все данные, включая регистрационные карточки документов, карточки заданий, справочники, системные и пользовательские настройки, настройки безопасности, ролевые папки и отчетные формы. Процесс будет проходить в два этапа: сначала тестовый, затем промышленный.

Все серверные компоненты ЕОСЭД, включая кластеры баз данных, приложений, веб-серверов и другие сервисы, будут переведены на операционные системы из Единого реестра российских программ.

В рамках поставки лицензий будет использоваться Astra Linux Special Edition (уровень защищенности «Усиленный»/«Воронеж»), сертифицированная ФСТЭК. Компоненты системы будут развернуты в контейнерах с использованием Docker.

В документах указано, что также планируется внедрение российской мобильной ОС «Аврора» для АРМ руководства.

В техническом задании указано, что сейчас АРМ руководителя работает на базе iPadOS. Однако неясно, будут ли в дальнейшем все АРМ переведены на «Аврору». Известно, что поставят пять планшетов на целевой ОС и лицензию на «Рабочее место руководителя для ОС «Аврора»» для 40 устройств, что, как указано, позволит сохранить работоспособность существующего АРМ на iPad.

Также будет внедрен встроенный модуль офисного редактора в составе системы «Приоритет» для обеспечения предпросмотра и редактирования файлов форматов DOCX и XLSX, а также конвертации DOCX в PDF непосредственно в веб-клиенте ЕОСЭД. Для этого будет предоставлена отдельная серверная лицензия.

Для обеспечения работы электронной подписи будет поставлено 40 лицензий СКЗИ «КриптоПРО CSP» версии 5.0.

Кроме того, будут обновлены ключевые серверные модули платформы ЕОСЭД, включая систему документационного управления «Приоритет» версии 8.0 и Docsvision 5, Core ECM.