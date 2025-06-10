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«Телфин» и Whatcrm интегрировали «Битрикс24» с «Авито»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил новинку в линейке сервисов Whatcrm — интеграцию «Битрикс24» с сервисом «Авито» для ускорения общения с клиентами прямо из CRM и увеличения охвата аудитории.

Теперь с помощью виджета Whatcrm систему «Битрикс24» можно интегрировать не только с мессенджерами WhatsApp и Telegram, но и сервисом объявлений «Авито». Связка решений позволяет клиентам автоматизировать работу с «Авито» и вести коммуникации с заказчиками на площадке прямо из CRM или в браузере без необходимости установки отдельного приложения.

Связка сервисов «Битрикс24» и «Авито» позволяет покупателям и продавцам мгновенно обмениваться друг с другом текстовыми сообщениями и картинками. Кроме этого, есть возможность автоматизировать коммуникации через систему бизнес-процессов и отправлять сообщения по итогам наступления определенных событий, например, когда товар передан в доставку и др.

Одновременно пользователи интеграции могут вести неограниченное число диалогов с клиентами прямо в CRM. При этом история общения с «Авито» дублируется в «Битрикс24» с сохранением всех сообщений, даже тех, которые были удалены. Это позволяет повысить прозрачность общения и наладить контроль качества обслуживания, а также может быть полезно при разрешении спорных ситуаций.

«Сайт объявлений «Авито» помогает компаниям охватить разные сегменты рынка, что увеличивает шансы найти потенциальных клиентов не только в сегменте B2C, но и B2B. Компании все чаще выбирают эту площадку продвижения, так как размещение объявлений здесь часто обходится дешевле по сравнению с традиционными рекламными каналами. При этом интеграция с «Битрикс24» и ведение коммуникаций в рамках одного окна из CRM позволяют не пропускать обращения потенциальных клиентов и реагировать на их запросы максимально быстро», — сказал Константин Сурнин, руководитель разработки Whatcrm.

Объединить CRM с «Авито» можно в течение 10-15 минут, скачав модуль интеграции в маркетплейсе «Битрикс24». Сразу после связки сервисов пользователи получают доступ к содержанию сообщений на «Авито», информацию об откликах прямо в CRM, данным резюме и т.д. По статистике «Телфин», активными пользователи интеграции CRM и «Авито» являются агентства недвижимости, туристические фирмы, кадровые агентства и др.

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