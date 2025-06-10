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«МойОфис» представляет обновленные настольные редакторы

«МойОфис», российская продуктовая компания, продолжает развивать линейку своих продуктов, делая их еще удобнее для пользователей. В фокусе изменений релиза 3.4 — настольные редакторы, которые получили обновленный интерфейс и расширенный инструментарий для более продуктивной работы с документами. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Редакторы «МойОфис Документы Настольные» (ранее — «МойОфис Стандартный») получили обновленный интерфейс — теперь все инструменты организованы логичнее, а нужные функции находятся под рукой. Пользователи оценят новый интуитивный интерфейс и полезные функции, охватывающие все потребности для продуктивной работы с текстами, таблицами и презентациями. Обновленная архитектура обеспечивает повышенную производительность даже при работе с большими документами и/или серьезных нагрузках.

Преобразуем опыт пользователей: новый интерфейс для возросших возможностей

С 2021 г. по июнь 2025 г. команда разработчиков «МойОфис» выпустила 16 публичных релизов, каждый из которых вносил улучшения в функциональность редакторов «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица» и «МойОфис Презентация».

Общее количество новых функций в настольных редакторах за четыре года достигло 594, редакторы получили заметный прирост производительности.

Скорость автосохранения документов и выполнения операций копирования-вставки увеличилась в четыре раза.

Фильтрация данных теперь работает в шесть раз быстрее, а время открытия документов сократилось в 10 раз.

Особое внимание было уделено оптимизации работы с ресурсами.

После открытия документа потребление оперативной памяти сократилось на 30%.

В табличном редакторе скорость пересчета формул при редактировании выросла в 17 раз, а сравнение документов теперь выполняется в 2,4 раза быстрее.

Столь значительный прирост функциональности потребовал переосмысления интерфейса редакторов. Поэтому в релизе 3.4 было уделено особое внимание эргономике и простоте взаимодействия, чтобы пользователи могли в полной мере воспользоваться всеми преимуществами обновленных редакторов.

Меняем интерфейс и подход к организации рабочего пространства

Обновленный интерфейс редакторов «МойОфис» стал более интуитивным и удобным. Все инструменты логично сгруппированы по темам в виде вкладок на панели инструментов, при этом сохраняется контекстный подход — на главной вкладке автоматически отображаются доступные действия для выбранного в данный момент объекта.

Особое внимание уделено организации рабочего пространства. Действия с файлом, настройки и справка теперь собраны в отдельный унифицированный раздел, который будет продолжать развиваться в будущих обновлениях. Для удобства опытных пользователей в подсказках при наведении на кнопки и в меню отображаются сочетания горячих клавиш.

Новая система быстрых действий позволяет мгновенно находить нужные команды через удобное поле поиска. Значительно упрощен доступ к часто используемым функциям: теперь всего в один клик можно открыть недавние документы с указанием папки расположения и даты последнего изменения, включить режим рецензирования в текстовом редакторе или войти в «Документы Онлайн».

Для большего удобства работы с разными форматами файлов в заголовках окон редакторов отображается тип текущего документа. Это улучшение особенно оценят пользователи, работающие с большим количеством файлов разных форматов.

Все внесенные изменения направлены на повышение удобства работы и сокращение времени адаптации пользователей. Улучшенная эргономика позволяет быстрее выполнять повседневные задачи: например, активировать режим рецензирования можно всего одним кликом. Обновленный дизайн с контрастными элементами, переработанными иконками и гармоничной цветовой гаммой обеспечивает лучшую читаемость и комфорт при длительной работе.

Оптимизируем рутинные операции в редакторах

Помимо улучшения пользовательского опыта, в релизе 3.4 был реализован ряд полезных профессиональных инструментов. В «МойОфис Таблица» появился мастер функций, помогающий правильно заполнять аргументы, находить ошибки и проверять расчеты. Новые горячие клавиши (например, [Ctrl]+[Shift]+[L] для мгновенного применения фильтра) ускоряют работу с данными. Кроме того, в редакторе стало проще управлять фильтрами — все активные фильтры можно сбросить одним действием, а также быстро очистить форматирование ячеек. Эти улучшения делают работу с таблицами еще более удобной и эффективной, экономя время пользователей на рутинных операциях.

В «МойОфис Текст» теперь доступна настройка нумерации заголовков по ГОСТ 19.106 — с точкой или без, с возможностью отключения для любого уровня. Изменения особенно оценят те, кто работает с технической документацией и официальными отчетами.

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