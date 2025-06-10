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ИТ-решение «Самолета» обеспечит контроль качества на стройплощадках ГК «ТИС»

Группа «Самолет» реализовала проект по внедрению в группе компаний «ТИС» системы контроля качества строительства, которая входит в состав платформы «Самолет 10D». Решение уже используется на большинстве объектов компании. Оно дает возможность контроля за замечаниями на всех этапах строительства, ускоряет их устранение, митигирует риски, связанные с нарушением сроков и перерасходом бюджета.

Модуль «Контроль качества» автоматизирует работу строительного контроля на площадке. Процесс создания заявки занимает от 15 до 60 секунд, а встроенная библиотека типовых замечаний ускоряет заполнение за счет автоматических подсказок. Отслеживать статус на объекте можно при помощи интерактивной карты, на которой в режиме онлайн отображается, где находятся активные заявки и по каким из них уже истекли сроки.

Сотрудники ГК «ТИС» фиксируют замечания прямо на объекте через мобильное приложение. Достаточно их сфотографировать, добавить описание, выбрав необходимое из готовых чек-листов, и отметить проблему на плане здания — так подрядчик быстрее найдет и устранит ее.

В решении «Контроль качества» реализована возможность формирования отчетов в самых востребованных форматах по всем замечаниям на объекте, что упрощает анализ и позволяет легко передавать информацию подрядчику. Индикатор фактической готовности дает возможность эффективно управлять ресурсами и сроками.

В рамках проекта специалисты по внедрению «Самолет 10D» помогли быстро начать работу: настроили ПО, загрузили проектные материалы, обеспечили бесшовный перенос истории замечаний из предыдущей системы для непрерывности контроля и обучили сотрудников ГК «ТИС» работе в новом решении.

«В строительстве, где цена ошибки крайне высока, критически важен системный подход к контролю качества. Именно поэтому «Самолет» разработал платформу 10D – цифровую экосистему, которая обеспечивает прозрачность, управляемость и предсказуемость на всех этапах строительства. Все наши решения проходят проверку на «прагматичность» – только подтвержденный бизнес-эффект является условием включения в платформу и доступности для клиентов. Например, после внедрения «Контроля качества», по нашим данным, время устранения типовых замечаний сокращается на 30%, с 9 до 6 дней», – отметил Дмитрий Самоходкин, управляющий партнер «Самолет 10D».

«Для ГК «ТИС» ключевыми задачами были цифровизация контроля качества с одновременным сокращением бумажного документооборота и рутинных операций. При этом важным критерием была эргономичность интерфейса и комплексность функционала. Мы запустили пилотный проект с участием 80 специалистов, включая подрядчиков, чтобы оценить работу модуля. Решение получило высокую оценку: все интегрировано в единую систему, процесс прозрачен для всех участников, интуитивно понятный интерфейс, все действия выполняются в несколько кликов. Особенно стоит отметить рекордные сроки адаптации – уже через месяц после старта проекта вcе участники процесса активно использовали систему на реальных объектах», – сказал директор по строительству ГК «ТИС» Алексей Тутубалин.

Решение «Контроль качества» состоит из веб-версии и мобильного приложения, которое разработано для Android и iOS, все данные синхронизируются в защищенном облачном хранилище с многоуровневым доступом для всех участников проекта. Приложение стабильно работает оффлайн, поэтому его можно использовать в местах без постоянного доступа в интернет, и отсутствие стабильного подключения к сети не снизит эффективность работы стройконтроля.

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